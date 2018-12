KELLEN. Der nächste Ausflug mit dem Fahrrad kann für Annemarie Verkühlen kommen: Die Gewinnerin des NN-Blitzeinkaufes auf der Emmericher Straße in Kleve shoppte nämlich im Geschäft „2radland“ zwei Fahrradgaragen im Wert von zirka 40 Euro für sie und ihren Mann Walter, der seine Frau auch beim Blitzeinkauf unterstützte.

„Damit sind unsere Fahrräder nun bei Regen geschützt. Wir sind im vergangenen Jahr nämlich 4.000 Kilometer mit unseren Fahrrädern unterwegs gewesen und nehmen sie auch viel mit dem Auto mit. Nach einem Regen sehen sie aber nicht mehr schön aus“, begründete Annemarie Verkühlen ihre Wahl.

Die 75-Jährige hatte am Montagmittag 60 Minuten Zeit, um 500 Euro in den teilnehmenden Geschäften auf der Emmericher Straße auszugeben. Bei Blumen Ebben suchte sich die Gewinnerin Orchideen, Weihnachtssterne und Topfblumen für insgesamt fast 104 Euro aus. Im Geschenkehaus Dirmeier gab es für die Kranenburgerin, die im Frühjahr nächsten Jahres nach Kleve zieht, einen Schal und zwei Kissen, die auch schon fürs neue Zuhause vorgesehen sind.

Etwas Gutes in den nächsten Wochen möchte sich Annemarie Verkühlen gemeinsam mit ihrem Mann im Steakhaus El Poncho tun. Dafür erwarb sie einen Gutschein über 150 Euro. „Dafür werden wir ein paar Mal bei El Poncho essen gehen“, sagt die 75-Jährige lachend. Ihr letzter Halt auf ihrer Shopping-Tour war die Löwen-Apotheke. Dort deckte sie sich unter anderem mit Handcreme, einer Augensalbe und Bepanthen ein. Auch Husten-Bonbons wanderten in die gut gefüllte Tüte. Am Ende blieben auf der Uhr noch 22 Minuten und im Portemonnaie 26 Cent übrig, die Verkühlen in die Spardose des SOS-Kinderdorfs steckte.