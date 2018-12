Die Worte von Klaus van Briel bei der diesjährigen Jahresrückblicks-Gala „Made in Kleve“ gingen ans Herz. „Die Menschen in Benin sind zufrieden. Dieses niederrheinische Nörgeln gibt‘s da überhaupt nicht, stattdessen viel Lebensfreude. Daran könnten sich die Menschen in Deutschland ein Beispiel nehmen“, sagte Klaus van Briel im Gespräch mit den Moderatorinnen des Abends, Anne van Eickels und Steffi Neu. Der gebürtige Klever lebt bereits seit 20 Jahren in Westafrika und hat dort auch mit seinem Verein „pro dogbo“ viel Gutes getan.

Ein Thema, was Kleve schon seit vielen Jahren bewegt, ist die kinderärztliche und (fach-)ärztliche Versorgung auf dem Land. „Ich kann mich an keine politische Entscheidung in den vergangenen Jahren erinnern, die aufgrund von Kritik von Ärzten getroffen wurde“, sagte Dr. Wolfgang Brüninghaus auf der Bühne der Klever Stadthalle. Der Klever Kinderarzt kämpft seit Jahren mit einer Elterninitiative um eine bessere ärztliche Versorgung. 2018 starteten sie gemeinsam eine online-Petition, mit der sie bundesweit 50.000 Unterschriften sammeln wollen. NN-Redakteur Heiner Frost sprach zudem über den Häftling, der nach einem Brand im September in der JVA Kleve starb.

Made in Kleve 2018 1 von 20

Weitere Gäste bei „Made in Kleve“ waren Dr. Eckhard Hagen, der unter anderem für den Brandschutz im Deutschen Bundestag verantwortlich ist, die vielseitige Gästeführerin Hildegard Liebeton, die mittlerweile im Ruhestand stehende Klever Tischtennis-Europameisterin Wiebke Hendriksen, Fußball-Trainer Umut Akpinar, dem in diesem Jahr mit dem 1. FC Kleve der Aufstieg in die Oberliga gelang, der langjährige Auslandskorrespondent Heinz Metlitzky, der seinen Ruhestand in Kleve verbringt, der „Herzenswunsch Niederrhein“-Initiator Reinhold Kohls und das Klever Original Michael „Bauer“ Hövelmann. Er verriet: „Selbst der Inder spricht bei mir Platt.“

Zwischen den Talks sorgten die Kalle-Tanzgruppe „Akwaaba“ sowie die A cappella-Gruppe „Belles et Bonnes“ mit Johannes und Vincent Kepser, Maria Sahr-Franken und Lara van Offern. Zum Schluss zündete der in Kranenburg geborene Musiker, Musicaldarsteller und Entertainer Sven Ratzke noch ein wahres Feuerwerk der Unterhaltung.

NN-Fotos: Rüdiger Dehnen