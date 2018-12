Emmericher Straße wird zur Tannenbaum-Meile

KLEVE. Den Weihnachtsbäumen sind die Geschäftsleute der Emmericher Straße treugeblieben. Doch sind es in diesem Jahr keine Wunschbäume, welche die Geschäfte schmücken und mit denen etwas Gutes getan werden soll. Stattdessen wird die Emmericher Straße an diesem Wochenende zu einer Weihnachts- und Tannenbaum-Meile umgestaltet.

Dazu haben die Geschäftsleute 36 Tannenbäume aus Sperrholz erstellen lassen und diese mit einem grünen Anstrich versehen. Anschließend verteilten sie die Bäume an insgesamt zehn Kindergärten und fünf Grundschulen aus dem Klever Gebiet. Die Kinder haben die Bäume aus Holz verschönert und geschmückt. „Sie sollen nun allen Klever Bürgern vorweihnachtlichen Glanz und Freude bereiten“, sagt Elisabeth Hüsch von der Initiative Emmericher Straße.

Der Bürger spielt bei dieser Aktion übrigens eine ganz entscheidende Rolle. Denn er darf bis zum 24. Dezember den schönsten Weihnachtsbaum auswählen. Jeder Baum, der entweder entlang der Gehwege oder vor beziehungsweise in den Schaufenstern aufgestellt ist, ist dazu mit einer Nummer versehen worden. Die vorbereiteten Stimmzettel liegen wiederum in den teilnehmenden Geschäften an der Emmericher Straße aus. Die Kindergarten- oder Grundschulkinder, welche die drei schönsten Bäume gestaltet haben, erhalten als Belohnung Eintrittsgutscheine für den Klever Tierpark oder für einen Theater-Besuch bei „mini-art“ oder im „TiK-Theater“.

Das ist aber nicht die einzige Idee, welche die Mitglieder der Initiative der Emmericher Straße in diesem Jahr umgesetzt haben. Auch 2018 wollen sie sich wieder sozial engagieren und haben dazu wieder eine Plätzchen-Backaktion im St. Georg-Altenheim in Kellen durchgeführt. Insgesamt 500 Tüten konnten sie dank fleißiger Helfer mit Leckereien befüllen. Diese werden in den kommenden Wochen als Dankeschön an alle Spender, die sich an der diesjährigen Spenden-Aktion der Emmericher Straße beteiligen, verteilt. In diesem Jahr geht der Erlös an den Förderverein des ambulanten Hospizes am St. Antonius Hospital Kleve.

Seit 2004 engagieren sich dort ehrenamtliche Mitarbeiter, die schwer kranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige begleiten. „Besonders beeindruckt haben uns die präventiven Projekte, die bereits in Kindergärten und Grundschulen durchgeführt wurden. Denn auch sehr junge Menschen bleiben nicht verschont von Verlusten, sei es der Tod eines Haustieres oder im schlimmsten Fall eines Familienmitgliedes“, sagt Hüsch. Dies mache auch Kinder betroffen und hilflos. Zur Bewältigung dieser Trauerarbeit hat der Förderverein des ambulanten Hospizes am St. Antonius Hospital Kleve verschiedene kreative Projekte ins Leben gerufen. „Hospiz-Arbeit ist so viel mehr als nur Trauerbegleitung“, weiß Sandra Pelser, ebenfalls von der Initiative Emmericher Straße.

Der Förderverein setzt sich zudem zukünftig für die Arbeit im neu zu errichtenden Hospiz in Donsbrüggen, das am alten Pfarrhaus entstehen soll. Diese vielfältigen Aufgaben sind allerdings dauerhaft nur durch finanzielle Unterstützungen möglich. In den teilnehmenden Geschäften an der Emmericher Straße liegen Flyer für Interessierte, die mit einer Spende zu dieser ehrenamtlichen Arbeit beitragen möchten, aus. Die Spender erhalten neben einer Spendenquittung als Dank auch eine Tüte mit Plätzchen. Seit 2014 konnte die Initiative der Emmericher Straße bereits 15.000 Euro an Spenden sammeln.