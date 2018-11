Weihnachtskostüm-Contest als Vorfreude aufs Christkind

KLEVE. Weihnachtsengel und Weihnachtsmännern gehören nicht nur zu einer schönen Fensterdeko. Am Samstag, 22. Dezember, sollen sie auch die Klever Innenstadt verschönern. Das wünschen sich zumindest die kreativen Köpfe der Ideenschmiede „Weihnachten“. Begleitet durch Petra Hendricks von der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) haben sie sich schöne vorweihnachtliche Aktionen einfallen lassen, zu denen auch ein Kostüm-Contest kurz vor Heiligabend gehört.

Die erste Aktion der Klever Einzelhändler beginnt bereits am kommenden Samstag: Dann öffnen einige teilnehmende Geschäfte nämlich das erste Türchen des Adventskalenders. Dahinter verstecken sich verschiedene kleine Überraschungen für Kunden. „Leider machen nicht so viele Einzelhändler mit, wie wir erhofft hatten“, sagt Susanne Rexing, die mit zu den kreativen Köpfen der Ideenschmiede „Weihnachten“ gehört. Etwas mehr als ein Dutzend Einzelhändler beteiligen sich aber dennoch an der Aktion. Sie sind an einem Plakat im Schaufenster mit einem Adventstürchen zu erkennen. „Wenn die Aktion gut anläuft hoffen wir, dass wir in diesem Jahr noch mehr Einzelhändler für eine Beteiligung gewinnen können“, sagt Hendricks.

Über ein paar Nettigkeiten dürfen sich Passanten der Klever Innenstadt auch eine Woche später, am Samstag, 8. Dezember, freuen. Ein paar Studentinnen der Klever Hochschule Rhein-Waal verteilen als Engel verkleidet kleine Präsente und weisen zudem auf Aktionen hin.

Zum bereits vierten Mal öffnet am Freitag, 14. Dezember, der „Klever Glühweintreff“ auf dem Koekkoekplatz. Dirk Janßen, Chef der Schaustellerverbandes Kleve-Geldern, bietet dann an seinem Stand unter anderem Glühwein, auch in einer alkoholfreien Version, an. „Zudem gibt es Bratwürste und in diesem Jahr auf vielfachem Wunsch erstmalig auch Süßes wie gebrannte Mandeln oder Popcorn“, sagt Janßen. Allerdings bereichert das „Schnuppi“-Angebot den „Klever Glühweintreff“ erst ab dem 18. Dezember, da es vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt in Moyland gebraucht wird. Der Klever Glühweintreff ist aber schon vorher ab dem 14. Dezember bis zum 30. Dezember jeden Tag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Lediglich an Heiligabend gelten kürzere Öffnungszeiten von 12 bis 15 Uhr. Am ersten Weihnachtstag bleibt der „Klever Glühweintreff“ zudem komplett geschlossen.

In der Woche ab Samstag, 15. Dezember, bis zum 22. Dezember lohnt sich das shoppen in den Mitgliedgeschäften der AG Kavarinerstraße und weiteren Einzelhändlern gleich doppelt: Denn Kunden erhalten Gutscheine für einen Glühwein oder einen Kakao, welchen sie entweder bei „Bar & Brot“ in der Schloßstraße oder am „Klever Glühweintreff“ einlösen können. Auch die Niederrhein Nachrichten beteiligen sich an der Aktion und ermöglichen ihren Kunden, dass sie sich während eines weihnachtlichen Einkaufsbummels zwischendurch aufwärmen können.

Die Vorfreude aufs Christkind möchten die Klever Einzelhändler am Samstag, 22. Dezember, mit einem Kostüm-Contest versüßen. Viele schöne Weihnachts-engel und originell verkleidete Weihnachtsmänner müssen sich dabei lediglich am 22. Dezember um 14 Uhr im Einrichtungshaus Rexing an der Kavarinerstraße melden. Dort erhalten sie eine Teilnahmekarte mit einem Laufweg zu den verschiedenen Geschäften in der Klever Innenstadt, welche die Aktion unterstützen. „Uns war wichtig, dass wir auch die tollen Händler in den Seitenstraßen mit einbeziehen. Denn Kleve hat so viel Potenzial“, sagt Susanne Rexing, die gemeinsam mit Gaby Kreusch von Yarndesign die Idee zu dieser Aktion hatte.

Alle verkleideten Weihachtsengel und Weihnachtsmänner müssen ihre Teilnahmekarte in den verschiedenen Geschäften abstempeln lassen und bekommen im Gegenzug ein kleines Präsent oder eine kleine Stärkung etwa in Form einer Waffel oder eines Engels- beziehungsweise Weihnachtstrunks. Um 16 Uhr präsentieren alle Teilnehmer im Klever Kaufhof ihr Kostüm auf den Laufsteg. Eine Jury aus bekannten Klever Persönlichkeiten zwischen acht und 60 Jahren wird anschließend die Gewinner küren. Ihnen winken dank vieler Sponsoren tolle Preise wie ein Fotoshooting, ein Silvester-Feuerwerk, Shopping-Gutscheine oder ein Fass Bier.