Zwei Künstler – ein Jubiläum

VEERT. So ganz sicher sind sich die beiden nicht, welche Ausstellung nun genau ihre erste gemeinsame war. Fakt ist aber, dass beide vor 30 Jahren mit der Kunst begonnen haben und kurz darauf auch die erste gemeinsame Ausstellung stattfand. Grund genug für die beiden Künstler, zu ihrem Jubiläum eine gemeinsame Ausstellung zu planen.

30 Jahre sind eine lange Zeit, insbesondere für einen Künstler, der in dieser Zeit auch verschiedene Schaffensphasen durchlebt: „Vor 30 Jahren haben wir beide noch zweidimensional gearbeitet, aber das hat sich dann schnell in Richtung Dreidimensionalität entwickelt“, erklärt Peter Rademacher. Der Gelderner hat Maschinenbau studiert. Daher rührt auch seine Liebe zum Metall als Kunstmaterial: „Ich fand Metall immer schon interessant und habe dann auch schnell angefangen, Kunstwerke aus Metall anzufertigen“, so Rademacher. Der Klever Wilfried Grootens ist gelernter Glasmachermeister und hat seinen Beruf zu seiner Passion gemacht. Er stellt Kunstwerke aus Glas her: „Glas reizt mich besonders, weil es transparent ist und sich durch den Lichteinfall immer wieder verändert“, erklärt Grootens. Seit einigen Jahren fertigt der Klever Kunstwerke aus verschieden farbigen Glaseinzelscheiben an, die dann zusammen geklebt werden und je nach Blickwinkel und Lichteinfall unterschiedlich wirken.

Anfang dieses Jahres haben beide Künstler, die im Laufe der Jahre immer wieder gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt haben, telefoniert, wie Rademacher erzählt: „Ich habe Wilfried gefragt, wann er seine erste Ausstellung hatte und dabei stellte sich heraus, dass es bei uns beiden 30 Jahre her ist.“ Dieser Anlass wurde genutzt, um in einer Ausstellung einen Überblick der letzten 30 Jahre zu geben: „Es sind sowohl alte als auch neue Stücke mit dabei“, erklärt Grootens, der in den letzten Jahren vor allem in den USA als gefragter Glaskünstler unterwegs war. Auf der Empore der Galerie findet der Besucher dann aber auch ein Werk, das beide Künstler zusammen erstellt haben: „Ende der 90er ist dieses Stück entstanden“, erklärt Rademacher und deutet dabei auf das Kunstwerk aus Glas und Metall.

Ausstellung vom 16. November bis zum 16. Dezember

Insgesamt erwarten den Besucher 108 Exponate, die eine Reise durch das künstlerische Schaffen beider Künstler darstellen. Eröfnet wird die Ausstellung in der Galerie PR8, Schulstraße 8 in Veert, am Freitag, 16. November, um 19.30 Uhr. Die einführenden Worte wird Kunsthistorikerin Nina Schulze sprechen. Im Anschluss wird die Ausstellung bis zum 16. Dezember zu sehen sein.