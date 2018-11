125 Jahre gute Beratung und perfekte Schnitte

KLEVE. Perfekt geschnittene und hochwertige Kleidung sind das Markenzeichen des Modehauses Schulte zur Wißen an der Kavarinerstraße in Kleve. Seit 125 Jahren ist das Bekleidungsgeschäft eine Top-Adresse in Sachen exklusiver Herren-Mode. Das Jubiläum feiert Ulrich Schulte zur Wißen, der das Modehaus in dritter Generation führt, noch bis zum 17. November mit einem Jubiläumsverkauf.

1893 hat Bernd Schulte zur Wißen das Unternehmen als Maßschneiderei in Keeken gegründet. 1908 folgte der Umzug an die Kavarinerstraße, wo der Gründer zu jener Zeit ein Haus erwarb. Während heute besonders Niederländer das Geschäft florieren lassen, waren es damals viele Kurgäste, die nach „Bad Cleve“ kamen und die Wirtschaft im Einzelhandel ankurbelten. Immer einfach war das Geschäftsleben auch Anfang 1900 allerdings nicht. „Mein Urgroßvater hat manchmal nicht gewusst, wie er seine Leute bezahlen sollte“, weiß Ulrich Schulte zur Wißen aus Erzählungen.

Eine schwere Zeit stand dem Modehaus dann während des zweiten Weltkrieges bevor, wo das Geschäftshaus samt Schneiderei komplett von den Bombardements zerstört wurde. Der Klever Großfabrikant Gustav Hoffmann, der mit Bernd Schulte zur Wißen seinerzeit Skat spielte, ermöglichte dem Schneider jedoch den Wiederaufbau des Geschäftes, indem er das nötige Geld dafür bereitstellte. 1948 übernahm dann Bernd Schulte zur Wißen junior das Modehaus. Er führte das Unternehmen weiter fort, das durch die hochwertige und perfekt geschnittene Kleidung auch über die Grenzen Kleves hinaus bekannt wurde. 1969 vergrößerte sich das Modehaus räumlich und zog innerhalb der Kavarinerstraße zur Hausnummer 28a um. Dort ist Ulrich Schulte zur Wißen mit seinem Bekleidungsgeschäft auch heute noch ansässig. „Die Kavarinerstraße passt einfach zu uns. Sie hat Charme und es gibt hier einige Inhaber geführte Geschäfte“, kennt Ulrich Schulte zur Wißen die Vorzüge.

Ans Aufhören denkt der Unternehmer noch lange nicht. „Ich werde auf jeden Fall noch weiter machen, so lange es mir noch Spaß macht“, sagt der 58-Jährige. Einen Nachfolger habe er nicht, dafür aber sehr viele treue und langjährige Stammkunden. „60 Prozent von ihnen sind Niederländer“, sagt Ulrich Schulte zur Wißen. Sie wissen vor allem die Stärken des Modehauses, die in einer fachlichen Beratung und dem schnellen Änderungsservice in der eigenen Schneiderei liegen, zu schätzen.

Für das Modehaus beginnt bald allerdings eine neue Ära. „Ich möchte unser Haus als reines Herrenbekleidungsgeschäft und damit zurück zu den Wurzeln führen“, sagt Ulrich Schulte zur Wißen. Das Geschäft soll dann von jetzt 280 Quadratmetern auf 100 Quadratmetern verkleinert werden. Weil die Damenbekleidung wegfalle, benötige das Modehaus einfach nicht mehr so viel Platz, begründet der Inhaber. Ein Umzug an die Kavarinerstraße 43 soll deshalb bevorstehen. „Doch dafür müssen wir erst einen Mieter für unsere jetzigen Geschäftsräume finden“, sagt der 58-Jährige. Im kommenden Jahr soll es aber so weit sein, hofft zumindest Ulrich Schulte zur Wißen.