Comitee Klever Herrensitzung rüstet sich für die Zukunft

KLEVE. Das Comitee Klever Herrensitzung (CKH) hat sich neu ausgerichtet. Nachdem 27 Jahre lang Günther Liffers als Präsident und Geschäftsführer die Geschicke des Vereins nahezu allein gelenkt hat, sind die Aufgaben nun auf mehrere Vorstandsmitglieder verteilt.

„Das waren die Zeichen der Zeit“, sagt Hermann Seeger, erster Vorsitzender des CKH. Es habe ein guter Verjüngungsprozess stattgefunden, damit die Sitzungen auch für die nächsten Jahre gesichert seien.

Das karnevalistische Programm beginnt für das CKH am Sonntag, 4. November, im Ratskrug Materborn. Um 11.11 Uhr ist jeder Jeck zur Auftaktveranstaltung eingeladen. Das diesjährige Motto lautet „Mit Lohengrin und Helau – CKH‘s große Karnevalsschau“. Die Herrensitzung am 26. Januar (Beginn: 11.11 Uhr) in der Mehrzweckhalle Materborn ist schon jetzt restlos ausverkauft. Für die „Große Kaffee und Kuchen“-Sitzung – ehemals Seniorensitzung – am Sonntag, 27. Januar, um 14.11 Uhr in der Mehrzweckhalle gibt es dagegen noch reichlich Karten.

„Wir haben sie umbenannt, um auch viele Jüngere anzusprechen“, sagt Seeger. Karten für zwölf Euro gibt es online unter www.ckh-kleve.de oder im Ratskrug Materborn. Zum Sponsorenfrühshoppen (28. Januar, 11.11 Uhr im Ratskrug, freier Eintritt) und zur familiären Rosenmontags-Abschlussveranstaltung am 4. März um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle (Eintritt: Erwachsene sieben Euro inklusive zwei Freigetränke) ist ebenfalls jeder eingeladen.