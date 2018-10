Jazz trifft Klever Hochschule und ihre Studenten

KLEVE. Musikfreunde des Jazz‘ dürfen sich den Samstag, 27. Oktober, dick im Kalender eintragen: Die erfolgreiche Jazz-Band „Three Fall“ gastiert dann zum dritten Mal in Kleve – dieses Mal allerdings in einer besonderen Location. Denn die Bühne wird im Foyer des Audimaxes an der Klever Hochschule Rhein-Waal aufgebaut sein.

Die Klever Jazzfreunde hatten lange nach einem geeigneten Spielort an der Hochschule gesucht. „Wir sind einige Räume durchgegangen, aber an den Audimax hatten wir erst gar nicht gedacht“, sagt Elena Kreßin, erste Vorsitzende der Klever Jazzfreunde, die schon länger eine Kooperation mit der Hochschule Rhein-Waal haben. Gründe die für den Audimax als Veranstaltungsort sprachen gab es letztlich aber einige. „Hier passen viele Leute rein und die Akkustik ist super“, sagt Christoph Frauenlob, Schatzmeister der Klever Jazzfreunde. „Und die Akkustik ist ja am Ende am Wichtigsten“, ergänzt Kreßin.

Die Kooperation zwischen den Klever Jazzfreunden und der Hochschule Rhein-Waal geht aber sogar noch weiter. Als „opening Act“ tritt am 27. Oktober nämlich die Studentenband „Cerulean River“. Sie besteht derzeit aus fünf Mitgliedern, die unter anderem aus Italien, Chile und Deutschland kommen. „Wir sind sehr Multi-kulturell und haben verschiedene Stilrichtungen in unserer Musik“, sagt Gitarrist Jimmy. Durch Sarah Lampe, Musikbeauftragte an der Hochschule Rhein-Waal, kam der Kontakt zustande. „Wir hoffen, dass zu der Veranstaltung möglichst viele Studenten kommen. Denn die sind bisher noch nicht so unsere Zielgruppe“, sagt Kreßin. Unter den in der Spitze bis zu 200 Zuschauern sei bislang vor allem die Altersgruppe zwischen 50 und 60 vertreten, erklärt Frauenlob. „Aber für die ist es am 27. Oktober ja vielleicht auch interessant, mal die Hochschule kennenzulernen“, meint der Schatzmeister.

Nachdem die Jazz-Band „Three Fall“ zwei Mal alleine in Kleve zu Gast war, bringt sie dieses Mal mit der kongolesisch-deutschen Sängerin Melane Verstärkung mit. Sie singt sowohl auf Englisch als auch auf ihrer Muttersprache Lingala. „Three Fall“ erweitert damit ihr Spektrum, das mit Einflüssen aus dem Hip Hop, Afrobeat und Reggae ohnehin schon sehr breit aufgestellt ist.

Die Tickets fürs Konzert kosten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Hintzen zehn Euro (ermäßigt sechs Euro) und an der Abendkasse 14 Euro.