KLEVE. Die Eröffnung des neuen Sternbuschbades war lange Zeit ein Geheimnis. Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kleve, die Betreiber des neuen Bades sind, lüftete es jetzt: Am Freitag, 26. Oktober – also in nicht mal mehr zwei Wochen – wird das Sternbuschbad eröffnet. „Wir hatten überlegt, erst einen Tag der offenen Tür zur Eröffnung zu veranstalten. Wir haben uns aber dagegen entschieden und wollen nun mit einem ganz normalen Arbeitstag beginnen“, sagt Hoffmann.

Wie besonders die Eröffnung des Klever Sternbuschbades aber trotzdem ist, führte der Geschäftsführer der Stadtwerke bereits vorab aus. „Die nächste Eröffnung eines neuen Bades wird wohl erst in 60 Jahren sein“, meint Hoffmann. Mindestens so lange soll schließlich das neue Sternbuschbad viele Schwimmer erfreuen.

Zuletzt war das beim alten Hallenbad nicht mehr immer der Fall. „Wir hatten ungefähr 80.000 Besucher im Jahr. Die Tendenz war zuletzt allerdings leicht sinkend, weil es einfach nicht mehr attraktiv war“, sagt Hoffmann. 1958 wurde das nun ausgediente Hallenbad am Königsgarten in der Klever Unterstadt eröffnet. Zuletzt habe es eine lange Mängelliste gehabt, wie Hoffmann erklärt. „Deshalb gab es den Entschluss ein neues Bad zu bauen“, sagt Hoffmann. Doch die ersten Planungen für das neue Sternbuschbad beliefen sich zunächst lediglich auf ein Bad für den Sport- und Vereinsbereich. „Das erste Konzept wurde nach dem Motto „bloß kein Spaßbad“ erstellt“, ergänzt Hoffmann. Er sei froh, dass es nach reichlicher Überlegung nun doch anders gekommen sei und der Rat sich für ein Kombi-Bad entschieden habe. Dieses hätte mit Heinz Waskowiak zudem keinen besseren Projektleiter haben können, wie Hoffmann betonte.

Die Fertigstellung des Sternbuschbades befindet sich nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit in den letzten Zügen. „Herr Hoffmann hat mit der Eröffnung so lange gewartet, bis das Ergebnis absolut erstklassig ist“, weiß Jörg Cosar, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Erst in diesem Monat kam die Fertigstellung des Parkplatzes hinzu. Nur der Außenbereich für Schwimmer lässt noch etwas auf sich warten. Er wird im Sommer 2019 eröffnet.

Eine, die das rund 20,7 Millionen Euro teure neue Kombi-Bad schon ausgiebig betrachten durfte, ist Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing – und die zeigte sich auf der Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung absolut begeistert. „Es ist eine großartige Leistung von den Planern. Das neue Sternbuschbad ist ansprechend und hell“, sagt Northing, die zudem noch lobende Worte für das Konzept findet: „Es ist toll, dass keine Konkurrenz im Saunabereich geschaffen wurde, sondern wir ein eigenes Profil haben.“

Auf die Frage nach der gewünschten jährlichen Besucherzahl zeigt sich Hoffmann allerdings trotz allem zurückhaltend. „Wir wollen zirka 150.000 Besucher pro Jahr“, sagt Hoffmann. Bei einer von den Stadtwerken ermittelten Einwohnerzahl von fast 230.000, die das Hallenbad in einer halben Stunde erreichen können, und insgesamt einer Million Menschen, die eine Fahrtzeit von 60 Minuten bis zum Sternbuschbad haben, ist das sicherlich zu schaffen.

Die Eintrittspreise haben die Stadtwerke Kleve für das neue Kombi-Bad bewusst moderat gehalten. „Wir wollen auch einkommensschwachen Familien einen Besuch ermöglichen“, begründet Hoffmann. Die Tageskarte für Erwachsene kostet sechs Euro und ermäßigt 3,50 Euro. Familien können zudem eine Familienkarte in Anspruch nehmen, die bei zwei Erwachsenen und maximal drei Kindern mit 13 Euro etwas günstiger ist. Jedes weitere Kind kostet zwei Euro. Außerhalb des Sommerbetriebes, der von Anfang Mai bis Anfang September geht, gibt es zudem die Möglichkeit zwei- und drei-Stunden-Zeittarife in Anspruch zu nehmen. Im Sommer sind die aufgrund des Außenbades nicht möglich. Kunden der Stadtwerke Kleve sparen mit der neuen Vorteilskarte „Clever Card“ 25 Prozent Ermäßigung auf alle Eintrittspreise. Sie wird den Stadtwerke-Kunden in den nächsten Wochen zugestellt. Regelmäßige Schwimmbad-Besucher können darüber hinaus mit einer Geldwertkarte ebenfalls sparen.