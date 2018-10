Klever Gesamtschüler leben Demokratie an Schule vor

KLEVE. Demokratie ist vielfältig. Ein Teil von ihr ist aber neue Ideen zu entwickeln, sie zu diskutieren und sie anschließend voranzubringen. Das übten jetzt auch die (stellvertretenden) Klassen- und Stufensprecher der Gesamtschule am Forstgarten in Kleve. Das sogenannte Schülerparlament, das sich jeweils aus den Klassen- und Stufensprechern sowie ihren Vertretern zusammensetzt, kam nämlich für einen Tag am Wolfsberg in Nütterden zusammen, um Ideen zu entwickeln.

Denn die Schülerschaft soll an der Klever Gesamtschule das Schulleben mitgestalten können. „Wenn Ideen da sind, die umsetzbar sind, verspreche ich, dass ich alles Mögliche unternehme, um diese auch zu realisieren“, sagte Stefan Püplichuisen, Didaktischer Leiter an der Gesamtschule. In kleinen, gemischten Gruppen überlegten sich die Schüler, was sie sich für ihren Schul-Alltag wünschen würden. Ein Halloween-Verkauf oder Sportfeste waren dabei ganz oben auf der Wunschliste der Schüler.

Organisiert hatten den Tag die beiden SV-Lehrer Vera van Bonn und Simeon Schindler. „Wir wollten damit die Gemeinschaft stärken – auch zwischen den Schülern. Denn durch unsere beiden Standorte kennen die älteren Schüler die jüngeren oft gar nicht“, sagte Schindler. Beim gemeinsamen Tag konnten sich zumindest die Klassen- und Stufensprecher kennenlernen und sich die Bedürfnisse des Anderen anhören. „Wir sind eine Schule und können nur gemeinsam Schule gestalten“, meinte Schindler.

Die Schüler freuten sich über das Engagement ihrer Schule. „Das Schülerparlament ist wichtig für die Schule, denn so können sich die Schüler einbringen und viele Projekte können gefördert werden“, sagte die 13-jährige Ida op de Kamp. Die Siebtklässlerin vertritt deshalb bereits zum zweiten Mal das Interesse ihrer Klassenkameraden im Schülerparlament.

Noch erfahrener ist allerdings Frederik Janhsen, der Vorsitzende des Schülerparlaments. Der 17-jährige Schüler der elften Klasse wirkt bereits seit drei Jahren im SV-Team mit. „Es macht einfach Spaß sich zu engagieren und man bekommt ein Verständnis für Demokratie“, fand Janhsen. Der didaktische Leiter der Gesamtschule am Forstgarten, Stefan Püplichuisen, unterstützte auch aus diesem Aspekt heraus das ganztägige Treffen des Schülerparlaments. „Wir betrachten den gesellschaftlichen Wandel auch mit Sorge und fragen uns auch, was wir als Schule tun können, um dem etwas entgegenzusetzen“, sagte Püplichuisen, wohlwissend, dass das eine harte Arbeit ist.

Janhsens formulierte als Schülersprecher dagegen ein Ziel, das sicherlich einfacher zu realisieren ist. „Ich möchte, dass alle Schüler mit Spaß zur Schule kommen und sich wohlfühlen“. Dazu könne auch die Arbeit der Klassen- und Stufensprecher einen großen Teil beitragen.