Zweite „Nacht der Jugendkultur“ in Kleve

In Workshops und einer „Mix & Match“-Show können Jugendliche am 29. September ihr Können und ihre Kreativität zeigen

KLEVE. Die Jugendkultur in Kleve ist vielfältig. „Aber sie findet oft im Verborgenen statt“, weiß Frank Rensing, Frank Rensing, Sozial- und Theaterpädagoge vom Jugendzentrum Kalle. Die „nachtfrequenz 18 – Nacht der Jugendkultur“ am Samstag, 29. September, von 16 bis 24 Uhr im „Theater im Fluss, Ackerstraße 50-56 in Kleve, soll das ändern. „Unser Ziel ist es, die Aktivitäten bei der Nacht der Jugendkultur zu bündeln und den Jugendlichen eine Bühne zur Präsentation zu bieten“, sagt Rensing.

Die „Nacht der Jugendkultur“ wird 2018 zum neunten Mal veranstaltet. In ganz Nordrhein-Westfalen beteiligen sich 85 Städte und Gemeinden an der Aktion. Kleve ist zum zweiten Mal dabei. „Die Nacht der Jugendkultur hat in Kleve im vergangenen Jahr guten Anklang gefunden, daran wollen wir anknüpfen“, sagt Harald Kleinecke, Kultur- und Theaterpädagoge des Vereins „Theater im Fluss“. Gemeinsam mit dem Kalle und dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Kleve hat der Verein am 29. September von 16 Uhr bis Mitternacht ein buntes Programm bestehend aus Workshops, offener Bühne und anschließender Feier zusammengestellt.

Bereits um 15.30 Uhr startet die „Nacht der Jugendkultur“ mit einem offenen Café in der Kultur-Garage. Ab 16 Uhr starten die Workshops in den Bereichen Breakdance, Video, Impro-Theater Parkour, Streetdance sowie Rap und Gesang. Von 19.30 bis 21.45 Uhr zeigen die Klever Talente in einer „Mix & Match“-Show, was sie können. Vom Tanz über Poetry Slam bis zur Musik ist alles möglich. Anschließend beginnt die After-Show-Party mit Deejay Colour.

Anmeldungen zum Workshop sind vorab auf der Kalle-Website unter www.jz-kalle.de möglich. Interessierte können auch nur an der Show am Abend teilnehmen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.