Die „Diva“ Sven Ratzke kommt zu „Made in Kleve“

KLEVE. Ein Jahr bietet viele Highlights. Auch in Kleve passiert an 365 Tagen einiges. „Made in Kleve“ fasst diese Highlights seit mittlerweile zehn Jahren in einem lokalen Jahresrückblick zusammen und präsentiert sie als abendfüllende Veranstaltung in der Klever Stadthalle. Für die elfte Ausgabe am Donnerstag, 6. Dezember, dieses Jahres sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gange.

„Wir treffen uns als Redaktionsteam regelmäßig und sind bereits mit Hochdruck dabei, Ideen zu sammeln“, sagt Wilfried Röth von der Sparkasse Kleve, der auch Mitglied des „Made in Kleve“-Redaktionsteams ist. In diesen Gesprächen sei auch der Gedanke entstanden, mit „Made in Kleve“ auf der social-media-Plattform Facebook aktiv zu werden. „Dort sollen auch alle, die keine Karte bekommen haben, „Made in Kleve“ hautnah miterleben können“, sagt Röth.

Ansonsten hält es das Redaktionsteam aber wie immer: Bis zur letzten Sekunde soll möglichst viel geheim bleiben. „Traditionell wird vorher nicht großartig etwas verraten“, sagt Wilfried Röth vom Redaktionsteam. Es bleibe aber bei einem bunten Mix aus Interviews, einem Jahresrückblick mit Videos, Bildern und Kommentaren sowie musikalischen Darbietungen.

Durch dieses Programm werden erneut Steffi Neu und Anne van Eickels führen, die vielen aus dem WDR-Radio bekannt sein dürften. „Mit ihnen haben wir zwei Moderatorinnen, die viel Spannendes aus den Interviewpartnern rauskitzeln können“, sagt André Budde aus dem Redaktionsteam. Im Mittelpunkt sollen dabei Menschen stehen, die im vergangenen Jahr für ein besonderes Ereignis standen oder „Klever, die der Otto-Normalverbraucher gar nicht kennt, obwohl sie eine tolle Geschichte zu erzählen haben“, sagt Budde. Durch ein gutes Netzwerk erhalte die Redaktion Kontakt zu eben jenen Personen, welche „Made in Kleve“ so einzigartig machen.

Zudem seien auch gesellschaftlich bedeutende Themen, welche die Klever Bevölkerung besonders bewegt habe, mit im Programm, verspricht Budde. „Um besonders aktuell zu sein, halten wir uns bis kurz vor der Veranstaltung auch immer ein Fenster frei, in dem wir noch eine aktuelle Geschichte mitnehmen können“, verrät das Redaktionsmitglied weiter.

Auf Themensuche begibt sich das Team nun auch in den sozialen Medien. Auf der Facebook-Seite „Made in Kleve – der Jahresrückblick“ geben Manuel Funda und Tobias Budde, die die Seite betreuen, nicht nur Einblicke in die Vorbereitungen zu „Made in Kleve“, sie posten am 6. Dezember auch Live-Videos aus der Klever Stadthalle und haben bis dahin ein offenes Ohr für alle möglichen Themen und Geschichten, die es in den Jahresrückblick schaffen sollen.

Neben der digitalen Form in Bild und Ton, wird es 2018 auch erneut einen satirischen Jahresrückblick geben. „Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr einen Special-Guest aus der Kabarett-Szene. Die „Diva“ Sven Ratzke wird das Finale absolvieren“, berichtet Budde. Ratzke wuchs in Kranenburg auf und ist seit vielen Jahren ein beliebter Musiker, Entertainer und Musicaldarsteller. Bei „Made in Kleve“ wird er zunächst als Interview-Gast auf der Bühne Rede und Antwort stehen, ehe er direkt im Anschluss mit seinem Auftritt die diesjährige Jahresrückblicks-Veranstaltung beendet.

Der Vorverkauf zu „Made in Kleve“ startet am kommenden Mittwoch, 12. September, um 10 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse Rhein-Maas, Hagsche Straße 33, in Kleve. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass sich schnell sein lohnt. Denn bisher waren alle elf Ausgaben mit jeweils 600 Besuchern zügig ausverkauft.