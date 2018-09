Klever Oktoberfest steht in den Startlöchern

Das Gelände neben dem Klever Bahnhof verwandelt sich wieder in eine bayerische Festwiese / Am Freitag, 21. September, wird das erste Fass angestochen

KLEVE. Auf dem Gelände neben dem Klever Bahnhof haben die Arbeiten bereits begonnen: Seit Freitag wird dort das Oktober-Festzelt aufgebaut. Bis Freitag, 21. September, wenn das diesjährige Klever Oktoberfest mit dem Fassanstich um 18 Uhr startet, soll alles pünktlich fertig sein.

In diesem Jahr erstrahlt es zudem in neuem Glanz. „Das Festzelt hat ein kleines Face-Lift bekommen“, sagt Nathalie Karnau, Eventmanagerin bei Kle-Event, die das Klever Oktoberfest seit 2015 organisieren. An mehreren Stellen sind neue Türen reingekommen und auch die Dachplatten wurden erneuert. „An verschiedenen Stellen wurden zudem diverse Kleinigkeiten renoviert“, sagt Karnau.

Wer sich vom Ergebnis selbst überzeugen will, muss allerdings schnell sein. „Die Samstage am 22. und 29. September sind schon jeweils komplett ausverkauft. Zu den Freitagen am 21. und 28. September gibt es allerdings noch ein paar Restkarten“, sagt Karnau. Sie können online unter www.kle-was.de oder unter www.klever-oktoberfest.de reserviert werden. Bezahlte Karten können ab Montag, 10. September, im Clivia-Haus an der Tichelstraße oder an den Veranstaltungstagen an der Kasse vor Ort abgeholt werden. „Mit dem ersten Klever Oktoberfest am 21. September startet zudem auf unseren Homepages der Vorverkauf für das nächste Jahr“, sagt Karnau.

Eine Karte kostet jeweils 29,90 Euro. Darin enthaltet ist eine Maß Bier (ein Liter) und ein Hauptgericht. „In diesem Jahr haben wir eine Haxe, ein halbes Hähnchen, Spätzle und Bratwürstchen jeweils mit Beilagen zur Auswahl“, verrät Karnau. Bis 21.30 Uhr wird das Bier allerdings nur in Maß-Krügen ausgeschenkt. Erst danach sind auch halbe Liter zu erwerben. Die Maß beim Klever Oktoberfest kostet 10,40 Euro.

Änderungen hat Kle-Event am Kassensystem vorgenommen. 2018 wird es keine Wertmarken geben. „Das war ein Wunsch unserer Besucher. Nun kann bei unseren Bedienungen mit Bargeld bezahlt werden“, sagt Karnau.

Für gute bayerische Party-Musik wird die Live-Band Fetzentaler sorgen. „Mit der haben wir in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht“, sagt Karnau. Zum „Wiesn Madl 2018″ wurde Krankenschwester und Feuerwehrfrau Lara Neyenhuys gewählt. Sie ist als Tänzerin der „Flames“ vom Karnevalsverein Viethens Bullen die große Bühne bereits gewohnt und wird das Klever Oktoberfest repräsentieren sowie im Festzelt für gute Stimmung sorgen.