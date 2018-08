KLEVE. Der Lauf für Jedermann durch das Herz der Stadt Kleve – so präsentiert sich der Klever Citylauf auch in diesem Jahr. Am Samstag, 1. September, brausen ab 16 Uhr bereits zum 27. Mal Läufer jeglichen Alters durch die Innenstadt. Das Team um Veranstalter LV Marathon Kleve setzt dabei ganz bewusst auf Breiten- und nicht auf ausgewählte Spitzensportler. „Jeder kann und darf sich anmelden“, sagt Stephan Monien, Geschäftsführer beim LV Marathon Kleve.

566 Läufer sind dieser Einladung bereits gefolgt. Bis Mittwoch, 29. August, dürfen sich interessierte Läufer regulär anmelden. Nachmeldungen sind allerdings noch bis 30 Minuten vor den jeweiligen Starts möglich.

Die einzigen Veränderungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren betreffen den Schüler-Bereich. „Wir haben uns auch nach dem Citylauf 2017 überlegt, was wir besser machen können. Dabei haben wir beschlossen, dass wir weg von den reinen Grundschulläufen kommen wollen“, erklärte Monien. Diese bereiten dem Veranstaltungsteam bereits seit einiger Zeit Sorgen. „Die Startzahlen für die Schülerläufe sind in den vergangenen Jahren immer wieder zurückgegangen“, sagt Monien. Schon 2016 beschloss der LV Marathon Kleve deshalb, den Schülerlauf für ältere Jahrgänge zu streichen und nur noch einen Lauf für Grundschüler anzubieten.

In diesem Jahr wird es beim Klever Citylauf wieder drei Schülerläufe geben: Einen für die Jahrgänge 2011 bis 2012 (Start: 16 Uhr), einen für die Jahrgänge 2009 bis 2010 (Start: 16.15 Uhr) und einen für die Jahrgänge 2006 bis 2008 (Start: 16.30 Uhr). Alle drei Läufe sind jeweils einen Kilometer lang. 317 Schüler haben sich dafür bereits angemeldet. „Das ist leicht mehr, als wir 2017 insgesamt hatten“, sagt Monien. Ob die neue Einteilung tatsächlich angenommen wird, kann der LV Marathon Kleve, der das Event intensiv an Klever Schulen beworben hat, aber erst später bewerten.

Nach den Schülerlaufen sind die Bambinis um 16.45 Uhr dran. Sie flitzen eine 400 Meter lange Strecke vom Kaufhof bis zum Elsabrunnen hoch. Alle „großen“ Läufer haben danach die Gelegenheit sich zwischen dem zehn Kilometer-Hauptlauf (Start: 17 Uhr) oder dem fünf Kilometer-Jedermann- und Firmenlauf (Start: 18 Uhr) zu entscheiden. „Außerdem gibt es die Möglichkeit am Staffellauf teilzunehmen. Dort können sich vier Personen die zehn Kilometer lange Strecke teilen, so dass jeder nur eine Runde à 2,5 Kilometer bewältigen muss“, sagt Monien. Auch Schüler der älteren Jahrgänge, denen die ein-Kilometer-Strecke im Schülerlauf zu kurz ist, könnten so eine längere Strecke absolvieren. Die 2,5 Kilometer lange Strecke, die am kommenden Sonntag (Treffpunkt: 10 Uhr am Elsabrunnen) mit LV Marathon-Läufern geprobt werden kann, führt die Läufer ab dem Start-/Ziel-Bereich an der Klever Stechbahn (in der Nähe des Elsabrunnens durch die Klever Innenstadt.

Alle Citylauf-Teilnehmer erhalten ein Funktions-T-Shirt mit dem diesjährigen Spruch „Lust verkürzt den Weg“. Mehr Infos unter www.lvmarathon-kleve.de.