Mit einer musikalischen Liebeserklärung geht es in die Charts

ASPERDEN. Der Rhythmus geht ins Bein, macht sofort gute Laune und Lust auf ein Tänzchen: Wenn Willi Girmes seinen aktuellen Titel „In Rosarot auf Himmelblau“ anstimmt, dann sind es neue und vielleicht auch erst einmal ungewohnte Töne des Sängers und Entertainers, der die Säle und Hallen regelmäßig zum Kochen bringt.

Denn mit dem Song, der das Verliebtsein und die Liebe feiert, unternimmt Willi Girmes einen Ausflug in Richtung Pop-Schlager/Disco-Fox. „Eigentlich mache ich ja eher Partylieder; dies ist auch eines, aber in einem anderem Sinn“, erklärt er, „die Leute können dazu tanzen und mitsingen.“ Genau solch einen Titel hat sich seine Frau und Managerin Barbara Marx bereits länger gewünscht: „Ich wollte schon immer mal einen richtig schönen Schlager, der ins Bein geht, aber wenn Willi ins Studio ging, kam dann doch wieder etwas anderes heraus.“ Dieses Mal hat es aber geklappt; zusammen mit dem Sänger, Komponisten und Texter Tom Marquardt nahm „In Rosarot auf Himmelblau“ Gestalt an und wurde Ende Juni veröffentlicht. Bei Tom Marquardt befindet sich Willi Girmes in bes­ter Künstler-Gesellschaft, denn der hat unter anderem schon Songs für Costa Cordalis, Anna Maria Zimmermann oder Michael Wendler geschrieben.

Auch auf Mallorca wurde das Lied inzwischen vorgestellt. „Es gibt ja nicht nur den ,Bierkönig‘ oder den ,Mega-Park‘, sondern auch die Läden, in denen getanzt wird, da passt es sehr gut hin.“ Überhaupt könnte er sich vorstellen, in Zukunft mehr solcher Lieder zu machen: „Die Richtung gefällt mir gut.“ Dass er damit ein anderes Publikum anspricht als sonst, ist durchaus gewollt: „Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste“, sagt Willi Girmes mit Blick auf seine Ballermann-Party-Erfolge. Und wie man sich neu erfindet, hat schließlich schon Jürgen Drews mit seinem Hit „Ich bau Dir ein Schloss“ eindrucksvoll vorgemacht.

Im September geht es wieder nach Mallorca, um den Song weiter zu promoten. „Dort wurden schon so viele Hits ,geboren‘, vielleicht klappt das auch mit ,Rosarot‘ wieder“, meint Barbara Marx. Momentan wird außerdem noch ein Video zum Lied gedreht. Das Drehbuch haben Willi Girmes und Barbara Marx gemeinsam mit Kameramann Georg Krebbers – in Goch allerdings besser bekannt als „Nils Neugier“ – entwickelt. „Es gibt viel Romantik, aber auch Action“, soviel verrät Willi Girmes schon einmal. Die Drehorte liegen natürlich am schönen Niederrhein.

Dass „In Rosarot auf Himmelblau“ die Hitparaden stürmt und sogar in den „Ballermann-Hits“-Sampler aufgenommen wird, das wünschen sich beide. Deshalb können sich interessierte Djs gerne bei Willi Girmes melden und bekommen den Song dann zugeschickt. Auf den gängigen Download-Portalen (iTunes, Amazon, Spotify) ist der Schlager aus Asperden natürlich auch schon zu haben und anhören kann man sich die musikalische Liebeserklärung auf Youtube.