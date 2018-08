Ein Sprung von Jahrzehnten

Die GeWoGe setzt an der Richard-van-de-Loo-Straße neue Standards

KLEVE. Offen und hell ist die neue Geschäftsstelle der GeWoGe Wohnungsgesellschaft an der Richard-van-de-Loo-Straße in Kleve. Dezente Töne bilden zusammen mit ausgewählten Materialien ein stimmiges Konzept. Bereits seit dem 1. Juli empfangen die acht Mitarbeiter der GeWoGe hier ihre Besucher. Am vergangenen Donnerstag wurde die offizielle Eröffnung des neuen Standorts mit Wegbegleitern und geladenen Gästen gefeiert.

Für den Umzug an die Richard-van-de-Loo-Straße gab es vor allem zwei wesentliche Gründe: Das alte Bürogebäudes am Klever Schweinemarkt, das 1952 gebaut und bezogen wurde, entsprach mittlerweile nicht mehr den heutigen Standards. Zudem bot es zuletzt nach einer personellen Erweiterung im Unternehmen zu wenig Platz. „Mit der Einbindung der neuen Geschäftsstelle in die Klimaschutz-Siedlung an der Richard-van-de-Loo-Straße, wo wir bereits über 80 unserer Mieter direkt vor der Haustüre haben und für sie erreichbar sind, haben wir sicherlich die optimale Lösung gefunden“, sagt Michael Dorißen, Geschäftsführer der GeWoGe.

Über 15 Millionen Euro hat die Wohnungsgesellschaft in die Klimaschutzsiedlung investiert. 86 Wohneinheiten und acht Einfamilienhäuser sind an der Richard-van-de-Loo-Straße entstanden. Wie auch das Bürogebäude wurden alle in Passivhausbauweise mit den gleichen energetischen Standards wie Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Passivhausfenster mit dreifach-Verglasung und Anlagen zur Verschattung errichtet. Das Dach des Bürogebäudes umfasst außerdem eine Photovoltaikanlage, welche die Stromversorgung des Gebäudes deckt. Die überschüssige Energie wird im Batteriespeicher innerhalb des Gebäudes geladen. Dadurch besteht künftig die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge auf den Stellplätzen mit Sonnenenergie zu betanken.

Das Bürogebäude umfasst anderthalb Geschosse und ist mit vielen bodenlangen Fenstern ausgestattet, die für viel Licht sorgen. „Das war mir sehr wichtig“, sagt Dorißen. Im Erdgeschoss erwartet die Besucher zunächst ein großzügiger Empfangsbereich mit einem separatem Wartezimmer sowie einige Büros der Mitarbeiter. Im Obergeschoss, das durch einen offenen Flur mit dem Erdgeschoss verbunden ist, gibt es weitere Büros sowie einen weiteren kleinen Wartebereich.

Für die wöchentlichen Teamsitzungen, die Aufsichtsrat- und Ausschusssitzungen oder der jährlichen Gesellschafterversammlung steht der GeWoGe nun auch ein großzügiger Konferenzraum mit Fernseher zur Verfügung. „Endlich müssen wir dafür nicht mehr umziehen, sondern können in unseren eigenen Räumlichkeiten bleiben“, sagt Dorißen. Die ersten Besprechungen sind sogar bereits abgehalten worden. Dabei zeigten sich auch die Gäste begeistert von der neuen Geschäftsstelle, wie Dorißen verrät.

Im Vergleich zur alten Heimat am Klever Schweinemarkt, wo die GeWoGe immerhin 66 Jahre zu erreichen war, habe man nun mit der neuen Wirkungsstätte „einen Sprung von mehreren Jahrzehnten“ gemacht, erzählt Dorißen stolz. So fördere beispielsweise die Küche mit großzügigem Aufenthaltsbereich innen und außen das Miteinander unter den Mitarbeitern auch neben den Arbeitszeiten. Im Außenbereich wurden zudem elf Fahrzeugstellplätze für Mitarbeiter und Besucher integriert.

An der Arbeit hat sich mit dem Umzug ansonsten aber nichts geändert. An der Richard-van-de-Loo-Straße ist die GeWoGe auch weiterhin Ansprechpartner für ihre Mieter bei Problemen oder für Interessierte, die ein neues Zuhause suchen. „Wir schließen etwa 70 bis 80 neue Verträge im Jahr ab“, berichtet Dorißen. Deshalb kümmert sich sein Team auch um die Neuplanung von Wohnraum in Kleve und Bedburg-Hau.

Die GeWoGe

Die GeWoGe Wohnungsgesellschaft vermietet und bewirtschaftet rund 750 freifinanzierte und öffentliche geförderte Wohneinheiten und setzt dabei auf eine sichere Wohnraumversorgung. Energetische Modernisierung sowie die Pflege und Instandhaltung des Bestandes haben dabei höchste Priorität.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr

Montag und Mittwoch von 15 bis 17 Uhr

und nach Vereinbarung.

Telefon: 02821/997910

E-Mail: info@gewoge-kleve.de