Ü60-Party, Hawaii-Ketten und Autoscooter: Kellen feiert Kirmes

KELLEN. Der Trend ist wieder da. „Vor zwei Jahren waren wir mit dem Heimat- und Volksschützenfest nicht so erfolgreich. Im vergangenen Jahr hatten wir aber dank unserer Konzept-Änderung wieder einen sehr positiven Verlauf“, sagt Ralf Meuwsen, zweiter Vorsitzender des Kellener Schützenvereins. Auch 2018 erwarte alle Besucher ein „modernes, traditionelles und attraktives Programm“.

Das Kaiserschießen ist bereits am heutigen Samstag ab 14 Uhr einer der Höhepunkte. „Wir haben dazu alle bisherigen Könige des Kellener Schützenvereins eingeladen“, sagt Meuwsen. Rund 30 Majestäten werden am Kellener Schützenhaus erwartet, wo es ab 15 Uhr auch Kaffee und Kuchen geben wird.

Am morgigen Sonntag geht es ab 10.30 Uhr mit dem Stechschießen weiter, ehe um 11 Uhr die Preisverteilung des Vereinspreisschießens vom 10./12. August und um 13 Uhr der gemeinsame Festzug mit Abholen der Jugend- und Kindermajestäten unter Mitwirkung des Tambourkorps Altkalkar folgt. Um 14.30 Uhr beginnt am Schützenhaus das Kinderschützenfest. Alle Kinder ab Jahrgang 2012 dürfen mit einem Lasergewehr auf den Vogel schießen. Alle Jugendlichen, die das zwölfte Lebensjahr bereits vollendet haben (Stichtag 19. August 2006), können mit einem Luftgewehr auf den Adler schießen. Die neuen Jugend- und Kindermajestäten werden anschließend ab zirka 18 Uhr unter Mitwirkung des Spielmannszuges Materborn heimgebracht.

Eine erfolgreiche Premiere feierte im vergangenen Jahr der „Ü60-Nachmittag oder jünger“ anlässlich der Festivitäten. 320 Senioren (und jünger) kamen damals ins Kellener Schützenhaus und sorgten für die Fortsetzung in diesem Jahr. Für gute Unterhaltung sorgen am Donnerstag, 23. August, ab 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) das Comedy-Duo „Thekentratsch“ aus Dinslaken und die „Sascha Band“ aus Duisburg. Kaffee und Kuchen sind im Eintrittspreis von zwölf Euro bereits inbegriffen. Die Karten sind allerdings nur im Vorverkauf am Schützenhaus Kellen, Blumen Ebben und an der Tabakbörse/Post/Lotto-Stelle in Kellen erhältlich.

Wer möchte, kann dort auch gleich die Eintrittskarten für die „No Doubts“ Kirmesdisco am Freitag, 24. August, ab 21 Uhr mit DJ Karam und DJ Lava Una im Kellener Schützenhaus erwerben. Sie kosten im Vorverkauf fünf Euro (Abendkasse acht Euro). „Die ersten 250 Besucher erhalten von uns zudem Hawaii-Ketten“, erzählt Lava Una. Bei der Musik dürfte hingegen für jeden etwas dabei sein. „Wir spielen ein buntes Programm aus ‚All Time Classics‘ sowie Musik der 90er und 2000er Jahre“, verrät Lava Una. Während drinnen eine Fotowand mit Sofortbildern für die Gäste bereitstehen wird, soll draußen eine Shisha-Bar für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

Happy Hour und Feuerwerk

Von Samstag, 25. August, bis Montag, 27. August, ist die Kirmes am Kellener Schützenhaus wieder für vier Tage der Mittelpunkt im Klever Ortsteil. Zur Eröffnung treffen sich am Samstag, 25. August, um 15.20 Uhr Kellener Vereine und Vertreter der Politik am Feuerwehrdepot, um gemeinsam zum Festplatz zu ziehen. Dort erfolgt gegen 15.30 Uhr der Fassanstich durch Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing oder einen ihrer Vertreter. „Danach gibt es wieder eine Stunde lang Happy Hour an allen Fahrgeschäften“, sagt Schausteller-Chef Dirk Janßen. In diesem Jahr wird unter anderem ein Autoscooter sowie das Kinder-Karussell „Disneyland“ dabei sein. Die Kirmes endet am Montag, 27. August, bei Einbruch der Dunkelheit mit einem Feuerwerk und dem traditionellen Familientag mit verbilligten Preisen.

Bevor der Himmel bunt erstrahlt, nutzen die Kellener die letzten vier Tage des diesjährigen Heimat- und Volksschützenfest aber nochmal ausgiebig. Zunächst wird am Samstag, 25. August, ab 17 Uhr eine ökumenische Andacht in der Evangelischen Auferstehungskirche unter Mitwirkung des Männergesangsvereins 1905 Kellen gehalten. Anschließend findet der Zapfenstreich des Bürgerschützenvereins Kellen am Feuerwehrdepot Kellen statt. Danach zieht die Festgemeinde gemeinsam zum Kirmesplatz.

Um 21 Uhr steht dort mit der „Rock & Pop Nacht“ der nächste Programmpunkt an. In Kellen ist dann die Coverband „Skip Direction“ zu Gast. „Wir wollen mit einem Medley mit Hits der 80er und 90er Jahre für Party-Feeling sorgen“, sagt Jörn Jenster, Schlagzeuger und Sänger der Band. Der Eintritt zur „Rock & Pop Nacht“ beträgt im Vorverkauf zehn Euro inklusive zwei Freigetränken à jeweils zwei Euro und an der Abendkasse zehn Euro mit einem Freigetränk à zwei Euro. Karten sind vorab im Schützenhaus Kellen, Blumen Ebben und an der Tabakbörse/Post/Lotto-Stelle in Kellen erhältlich. Der Einlass erfolgt um 20 Uhr.

Der Sonntag, 26. August, beginnt bereits um 11 Uhr mit dem Präsidentenempfang im Schützenhaus. Um 13 Uhr folgt der Aufmarsch der Kompanien des Kellener Schützenvereins und der Brudervereine auf dem Parkplatz zwischen Kirche und Finanzamt. Der Festzug führt die Schützen ab 13.30 Uhr über die Ferdinandstraße, van de Locht Straße, Schulstraße, Emmericher Straße, Robertstraße, Neerfeldstraße, Hoher Weg, Zur Alten Kirche, de Witt Straße bis in den Jungferngraben. Im Park am Alten Friedhof gibt es anschließend eine Parade zum Festzelt.

Um zirka 14.45 Uhr beginnt das jedes Jahr mit Spannung erwartete Vogelschießen. Wenn der neue Schützenkönig gefunden ist, wird dieser – voraussichtlich gegen 18 Uhr – mit Böllern gefeiert und in Begleitung des Musikzuges der Allgemeinen Schützengesellschaft Nütterden heimgebracht. Der öffentliche Krönungsball des Bürgerschützenvereines Kellen mit DJ Hubert startet um 18 Uhr (Eintritt frei). Der Einzug ins Festzelt des Majestäten Paares mit seinem Throngefolge und dem Tambourcorps Elten ist für 18.30 Uhr geplant.

Am Montag, 27. August, enden die Festivitäten ab 18.30 Uhr bei freiem Eintritt mit dem öffentlichen Krönungsball. Um 19 Uhr zieht der Thron 2018 ins Festzelt ein. Die Proklamation wird um 21 Uhr durchgeführt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Tanzkapelle „Sunset“.