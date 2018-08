Wunderland Kalkar steht zum Verkauf

KALKAR. Jetzt ist es öffentlich: Henni van der Most sucht einen Investor, der für 16 bis 18 Millionen Euro das Wunderland Kalkar übernimmt und erhält.

„Diese Meldung ist nicht neu“, betont Geschäftsführer Han Groot Obbink, „neu ist, dass sie publik geworden ist. Seit Jahren sucht der inzwischen 68-jährige van der Most einen Käufer, weil er selbst keinen Nachfolger für dieses Objekt hat.“ Am Rande erwähnt er, dass van der Most immer wieder Betriebe ge- und verkauft hat. Er sei eben Kaufmann und nun wolle er mit dem Verkaufserlös aus Kalkar einen Vegnügungspark im Hafen von Rotterdam errichten.

Die 375 Mitarbeiter (120 Festangestellte und 255 Saisonkräfte) wissen Bescheid, doch sie brauchen sich nicht um ihre Zukunft sorgen. Van der Most möchte, dass sie vom neuen Investor übernommen werden und Hotel, Freizeitpark und Messehallen erhalten bleiben. „Es läuft alles gut“, versichert Groot Obbink. Einige potentielle Investoren hat er bereits über das Gelände geführt. „Sie verschätzen sich alle, wie groß und komplex das Areal ist. Es handelt sich schießlich um 54 Hektar Fläche“, machte Groot Obbink seine Erfahrungen mit den Interessenten. Dies sei auch der Grund, warum bisher noch kein konkretes Kaufinteresse vorliegt. Doch der Geschäftsführer ist sehr zuversichtlich: „Ich sehe in dem Verkauf eine gute Möglichkeit, dass es hier weitergeht. Es muss investiert werden. Der Investor oder die Investorengruppe muss nicht nur das Geld für den Kauf haben, sondern darüber hinaus auch für weitere Investitionen.“