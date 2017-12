Polizei warnt:

neue Betrugsmasche am Telefon

KREIS KLEVE. Am heutigen Montag, 11. Dezember, gegen 11.50 Uhr rief eine unbekannte Frau mit unterdrückter Telefonnummer einen 79-jähriger Mann aus Straelen an. Die Frau gab vor, beim Auswärtigen Amt zu arbeiten. Die Bundesbank hätte angeblich in letzter Sekunde einen Hacker-Angriff auf das Konto des 79-Jährigen verhindert. Ein größerer Geldbetrag sollte auf ein Konto nach Osteuropa verschoben werden. Der 79-Jährige wurde aufgefordert, sein Konto aufzulösen und das Bargeld zu Hause zu deponieren. Da dem 79-Jährigen der Anruf verdächtig vorkam, fragte er bei seiner Bank nach. Als sich herausstellte, dass der Anruf von einer Betrügerin kam, verständigte er die Polizei.

Die Polizei rät: