PKW überschlägt sich bei Unfall

STRAELEN. Am Sonntag, 10. Dezember, gegen 12.50 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Straelen in einem Hyundai i10 auf der Wankumer Straße von Straelen in Richtung Wankum. Etwa in Höhe der Straße Zum Ringofen verlor der 28-Jährige bei Schneefall auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Hyundai rutschte einen leichten Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Feld liegen. Der 28-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Feld geborgen.