NN verlosen Tickets für

NIEDERRHEIN. Mit mehr als elf Millionen verkauften Tonträgern gilt er als einer der erfolgreichsten deutschen Musiker: Marius Müller-Westernhagen. Am kommenden Freitag, 15. Dezember (Einlass 20 Uhr), gibt der 68-Jährige ein Konzert in der Westfalenhalle 1 in Dortmund – und die NN verlosen, zusammen mit MagentaMusik 360, 2 x 2 Karten.

Der gebürtige Düsseldorfer Westernhagen hat in seiner langen Karriere viele Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie insgesamt acht Echos abgeräumt. Seit 1975 ist er bereits auf den Bühnen unterwegs und hat mit „Freiheit“, „Willenlos“ oder „Sexy“ zahlreiche legendäre Songs geschrieben.

Für alle Westernhagen-Fans ohne Ticket überträgt MagentaMusik 360 das Konzert am 15.Dezember um 20.15 Uhr kostenlos im 360°- und HD-Livestream. Erleben können die Fans den Stream auf www.magenta-musik-360.de, in der dazugehörigen App und bei EntertainTV auf Kanal 131. Später wird das Konzert dort auch auf Abruf verfügbar sein.

Verlosung: Wer sich zwei der begehrten Tickets für das Konzert in der Westfalenhalle 1 (Rheinlanddamm 200, Dortmund) sichern will, schickt einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift und Telefonnummer sowie dem Betreff „Westernhagen“ bis zum morgigen Mittwoch (13. Dezember), 12 Uhr, an gewinnspiel@nno.de; die Gewinner werden benachrichtigt.