Gleisarbeiten in Haldern

HALDERN. Die Firma Eiffage Rail führt im Auftrag der Deutschen Bahn Gleisarbeiten im Bereich Haldern durch. Hierzu ist es erforderlich, drei Bahnübergänge zeitweise zu sperren: Alte Heerstraße von Donnerstag, 14. Dezember, 7 Uhr, bis Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr; Im Hollerfeld von Donnerstag, 14. Dezember, 7 Uhr, bis Montag, 18. Dezember, 20 Uhr; Bahnhofstraße von Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, bis Sonntag, 17. Dezember, 22 Uhr. Die Arbeiten müssen zum Teil am Wochenende und zur Nachtzeit ausgeführt werden, da die Zugfolgen am Tag und in der Woche zu stark sind. Durch die Arbeiten kann es unter Umständen zu Lärmbelästigungen kommen. Eiffage Rail ist bemüht, diese auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme schnellstmöglich abzuschließen.