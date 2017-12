Gemeinde Weeze wird das Format der Bürgerpreis-Verleihung verändern

WEEZE. Am Tag des Ehrenamtes wird in Weeze alljährlich der Bürgerpreis verliehen. Preisträger sind in diesem Jahr der Verein „Die Verlässliche“. Deren Vorstand Heidi Hasse, Hildegard Hönnekes, Birgit Krauhausen und weitere Mitglieder organisieren den offenen Ganztag ehrenamtlich. Die Einzelpreisträger Hubert Ingenbleek und Christian Tebest, haben sich teilweise über Jahrzehnte in verschiedenen Bereichen in besonderer Weise ehrenamtlich und unentgeltlich engagiert. Alle erhielten eine Urkunde und einen Geldbetrag für ihr freiwilliges Engagement.

Der Vorstand des Vereins „Die Verlässliche“, früher besser bekannt als Schule von 8 bis 13 oder 13 plus, kümmert sich seit beinahe 20 Jahren um die Betreuung der Grundschulkinder in der unterrichtsfreien Zeit sowie nach Schulschluss. Damit organisiert und bewirtschaftet der ehrenamtliche Vorstand der OGATA mittlerweile an zwei Standorten ca. 130 Schüler täglich. Diese herausragende Leistung ist mit erheblichen finanziellen Einsparungen für die Gemeinde und das Land verbunden ist. Gegründet Ende der 1990-er Jahre betreut der Vorstand mit Heidi Hasse, Hildegard Hönnekes, Birgit Krauhausen und drei weiteren Mitgliedern diese Einrichtung mit viel Engagement und Aufwand. Hubert Ingenbleek ist aufgrund seiner Verdienste um das Tambourcorps (TC) Weeze, seiner vielen ehrenamtlichen Aufgaben in Sport, Kultur, Freizeit und vieler engagierter Einsätze auf allen Ebenen des Freiwilligendienstes Preisträger des Bürgerpreises 2017, . Seit 50 Jahren gehört er dem TC Weeze an, war 18 Jahre Vorsitzender, langjähriger Tambourmajor und ist die Seele des Vereins. Darüber hinaus ist er seit Jahrzehnten im TSV Weeze aktiv, als Fußballspieler und heute auf dem Sportplatz als Handwerker. Eine weitere Verbindung zwischen dem TC Weeze und dem TSV ist das Entengremium, das gemeinsam mit der Landjugend das Entenrennen am Kirmes-sonntag organisiert. Seit 2003 hat sich Hubert Ingenbleek für den Bau des Bürgerhauses engagiert, 2016 konnte er es mit eröffnen, seitdem betreut er Gäste, Kunden und das Team des Bürgerhausvereins und arbeitet fleißig im Vorstand des Vereins mit. Christian Tebest erhält den Bürgerpreis 2017 für sein freiwilliges Engagement bei den Hees Baaler Schützen, deren Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Zudem hat er den Bau der Kapelle auf der Hees wesentlich mit auf den Weg gebracht. Er engagiert sich in der Josefsgemeinschaft Wemb und organisiert damit auch jährlich Fahrten zur Kapelle nach Smakt in den Niederlanden als grenzüberschreitende Aktivität. Herauszustellen ist sein Engagement für den Tierpark, hier besonders die Schafschur, die er seit 15 Jahren mit organisiert und begleitet. Um den Weezer Bürgerpreis attraktiver zu gestalten, hat sich die Jury entschlossen, das Format zu ändern. Zukünftig soll der Bürgerpreis alle vier Jahre vergeben werden. Gleichfalls findet alle vier Jahre eine besondere Veranstaltung zum Tag des Ehrenamtes statt. Es soll ein herausragender Redner für einen Vortrag gewonnen werden. Künftig finden regelmäßig alle zwei Jahre Veranstaltungen zum Thema Ehrenamt statt. Die Jury strebt an, die Bürgerpreisverleihung zu einem besonderen Ereignis zu entwickeln. Ob dies gelingt, wird die Zukunft zeigen. An den Tag des Ehrenamtes wird die Gemeinde Weeze in jedem Jahr erinnern.