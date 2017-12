47 witterungsbedingte Unfälle

KREIS KLEVE. Am Wochenende kam es auf den Straßen im Kreis Kleve zu insgesamt 47 Unfällen, die sich auf die eisige Witterungslage zurückführen lassen. Am Freitag ereigneten sich 22 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Dabei verletzten sich eine Person leicht und eine Person schwer. Der Samstag verlief in Bezug auf Unfälle aufgrund des eisigen Wetters glimpflich. Es ereigneten sich lediglich drei Unfälle mit einer leicht verletzten Person. Der massive Schneefall am Sonntag führte auf den Straßen im Kreis Kleve zu 22 Verkehrsunfällen bei denen sich 10 Personen leicht verletzten.