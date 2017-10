NIEDERRHEIN. Am 27. Juni 2017 entwendeten unbekannte Täter in Kerken die Geldbörse einer 79-jährigen Frau. Am gleichen Tag hoben die Täter mit der EC-Karte des Opfers Bargeld an einem Geldautomaten in Kempen ab. Am nächsten Tag hoben die Täter erneut Bargeld ab. Dieses mal an einem Geldautomaten in Dortmund. Dabei wurden drei Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Wer kennt die Männer auf dem Foto? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.