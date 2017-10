Warnung: Bürgerfahrzeug ist nicht gleich Bürgerbus

Aus gegebenem Anlass informiert der Verein Bürgerbus Kalkar über folgende, unlautere Vorgehensweise eines südwestdeutschen Unternehmens bei der Akquisition von Werbepartnern für ein sogenanntes „Bürgerfahrzeug“. Es wird in den „Verkaufsgesprächen“ nicht eindeutig darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nicht um das Fahrzeug des Bürgerbus Kalkar handelt, das im Frühjahr 2018 seinen Betrieb aufnehmen wird. Der Vertreter dieses Unternehmens, der zurzeit in Kalkar Werbeflächen auf diesem Fahrzeug vermarktet, handelt nicht im Auftrag des Bürgerbusvereins.

Es wird im Gegenteil genau in diese Richtung argumentiert, so die Aussagen von betroffenen Gewerbebetriebsinhabern. Bei dem beworbenen Fahrzeug handelt es sich um ein Leihfahrzeug, welches an einer Kalkarer Tankstelle stationiert wird und vergleichbar mit Leihanhängern von jedermann ausgeliehen werden kann.

Der Bürgerbus Kalkar bittet darum, dass sich Gewerbetreibende, die in der Annahme, es handele sich um den Bürgerbus Kalkar, einen solchen Vertrag abgeschlossen haben, unter http://info@buergerbus-kalkar.de melden.

