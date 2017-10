EMMERICH/KLEVE. Ein 93-jähriger Mann aus Emmerich hatte eine Kontaktanzeige aufgegeben, da er eine Haushaltshilfe benötigte. Am 26. September gegen 18 Uhr suchte ihn in seiner Wohnung eine unbekannte Frau auf, die sich auf diese Kontaktanzeige gemeldet hatte. Nachdem man sich einige Minuten über eine mögliche Hausarbeit unterhalten hatte, bot die Frau dem 93-Jährigen einen mitgebrachten Joghurt an. Nach dem Verzehr des offensichtlich mit einem Betäubungsmittel versetzten Joghurts wurde der Geschädigte plötzlich müde und schlief ein. Nach dem Aufwachen am nächsten Morgen gegen 6 Uhr stellte er fest, dass die unbekannte Frau Bargeld aus seiner Wohnung entwendet hatte. Mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte des Opfers wurde außerdem am 27. September um 1.36 Uhr in Kleve im EOC-Center an der Hoffmannallee Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Die Person, die die Abhebung tätigte, trug einen Motorradhelm. Die Täterin, die das Opfer in dessen Wohnung aufgesucht hatte, war 30 bis 40 Jahre alt und korpulent. Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-88.