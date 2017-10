Seit Anfang September hat die Stadt ihre eigene Facebook-Seite

GELDERN. Die meisten Geldener werden sich noch an den Aufruhr im letzten Jahr erinnern, als auf einmal der Weihnachtsbaum auf dem Gelderner Markt zwei Wochen vor Weihnachten abgeschmückt wurde und verschwand. Das Echo auf diese Aktion war riesig. Um in Zukunft zeitnah auf die Fragen der Bürger eingehen zu können und für schnelle Auskunft zu sorgen, ist die Stadtverwaltung jetzt auch bei Facebook.

„Wir haben schon länger darüber nachgedacht“, erklärt Sven Kaiser, Bürgermeister von Geldern. Schon öfters habe es Beweggründe, wie im letzten Jahr die Diskussion um den Tannenbaum auf dem Marktplatz, gegeben, auch dem sozialen Netzwerk beizutreten: „Wir können so einfach schneller reagieren und mit den Bürgern in Kontakt treten“, erklärt Kaiser. Insbesondere der Wunsch, auch jüngere Gelderner zu erreichen, hatte den Ausschlag für das soziale Netzwerk gegeben.

Seit Anfang September ist die Stadt Geldern nun auf Facebook zu finden. Der Mann hinter dem Account beziehungsweise, der Mann, der den Account zum Leben erweckt hat, ist kein Unbekannter, sondern Radiomoderator Marc Torke. Torke hat sich mit seiner Social-Media-Agentur auf das Facebook-Marketing für Gemeinden und Städte spezialisiert und wurde von der Stadtverwaltung Geldern beauftragt, die Facebook-Seite zum Leben zu erwecken.

Zurzeit hat die Seite zirka 600 Fans. Eine Zahl, mit der die Stadt zufrieden sein kann, wie Torke erläutert: „Für einen Monat Präsenz ist das eine gute Zahl. Besonders die Reichweite von 35.000 Besuchern ist vielversprechend.“ Für den Inhaber einer Social-Media-Agentur ist der Schritt, den die Stadt Geldern mit ihrer Facebook Präsenz gegangen ist, goldrichtig: „Das Netzwerk bietet die Möglichkeit, Dinge sehr schnell zu kommunizieren. Es ist wirklich schön zu sehen, dass die Verwaltung der Stadt Geldern das erkannt hat und Facebook nicht als Teufelswerk ansieht.“

Natürlich bestanden im Vorfeld auch gewisse Sorgen, wie der Bürgermeister berichtet: „Wir hatten schon Bedenken, was zum Beispiel passiert, wenn negative Kommentare oder Diskussionen losgehen, haben uns da aber auch mit unseren Nachbarstädten unterhalten und wurden beruhigt.“

In Zukunft sollen auch Aktionen wie Gewinnspiele auf der Facebook-Seite der Stadt Geldern zu finden sein: „Es ist uns wichtig, einen Mix aus politischen und lebendigen Themen, wie zum Beispiel Festen, auf der Facebook-Seite zu haben“, erklärt Marc Torke abschließend.