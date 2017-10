Stadt, Rhein und Königin

Reeser Rheinfest mit Fisch, Musik, Autoshow und verkaufsoffenem Sonntag

REES. Kurz nach der Bundestagswahl wird in Rees schon wieder gewählt. Denn am Sonntag, 15. September, wird im Rahmen des Rheinfestes die 17. Reeser Rheinkönigin gekürt. Diese übernimmt dann Krönchen und Schärpe der amtierenden Königin Davina Möllenbeck.

„Ansonsten läuft das Fest in altbewährter Form“, kündigt Rainer van Laak, Beiratsvorsitzender der Reeser Werbegemeinschaft (RWG) an. Heißt: Mit einem Fischstand und einer Forellenräucherei wird einmal mehr der Bezug der Stadt zum Rhein hervorgehoben. Auch die örtlichen Gastronomen locken mit verschiedenen kulinarischen Angeboten. Auf dem Markt bewirtet der SV Rees seine Gäste im Zelt mit Getränken und Snacks.

Ebenfalls auf dem Markt gibt es ein großes Angebot für die kleinen Besucher: Marktschreier Heiner Dünkelmann hat ein Bungeetrampolin, eine Disco-Hüpfburg, eine mobile Minigolfbahn und ein Spielmobil – einen großen Anhänger mit verschiedenen Spielsektionen – organisiert. Für Musik sorgen einmal mehr die „Tröters“ aus den Niederlanden, die – wie das Reeser Tambourcorps – durch die Stadt ziehen; auch DJ Jan legt erneut am Markt auf.

Autoshow

Zehn Autohäuser präsentieren sich während des Rheinfestes:

Autozentrum Ebber, Leiting Automobile, Autohaus Maibom, Autohaus Tiggelbeck, Fett & Wirtz, Autohaus Rolf Hüting, Emil Helmich, Auto Messink Kalkar, Autohaus Messing & Sohn Rees, Autohaus Herbrand.

Fester Bestandteil des Reeser Rheinfestes sind die Händler, die ab 11 Uhr ihre Waren – darunter Tupperware, Lecker-Mobil (eine Art Food-Truck), Eisen- und Lederwaren sowie Immobilien – anbieten. Nicht unwesentlich für die Gäste: „Die Toiletten im Bürgerhaus können benutzt werden“, sagt RWG-Vorsitzende Renate Bartmann.Um 15 Uhr ist es dann soweit: Die neue Rheinkönigin wird auf der Bühne am Markt gekürt. Wer eine kleine Pause einlegen möchte, kann dies beispielsweise während einer Rundfahrt mit der „Stadt Rees“ auf dem Rhein tun.Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein.