NN verlosen 3 x 4 Freikarten für Halloween im Kernie‘s

KALKAR. Wenn Hexen hysterisch lachend im Zaubertrankkessel rühren, es in der Gruselküche brodelt und hinter der nächsten Ecke gefährliche (aber nette) Zombiepiraten mit Kürbisköpfen Fußball spielen… ja dann ist wieder Halloween in Kernie´s Familienpark!

Graf Kernie-cula hat sich auch in diesem Jahr der Sache persönlich angenommen und wird dafür sorgen, dass an den Wochenenden des 21. und 22. sowie des 28. und 29. Oktobers (jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr) ein Gruselkracher den anderen in seinem Park jagt. Natürlich schart er nur liebenswerte Geister und Monster um sich, schließlich sollen selbst die kleinsten Besucher den größten Spaß haben. Einige Freunde soll er extra aus Transsylvanien „einfliegen“ lassen. Darunter der Kürbismann, der vor seinem Haus patrouilliert und mehrere Wächter des Grauens. Sogar sein Onkel Dracula höchstpersönlich wird den Niederrhein mit seiner Anwesenheit (samt Sarg) beehren. Er logiert im Brütermuseum, dritter Gang rechts. Zwischen hinkenden und modernden Piraten und Gruselrestaurant/-küche darf er es sich gemütlich machen. Man munkelt, dass an diesen Tagen ein Kampf zwischen ihm und seinen Zombienachbarn um sein geliebtes Schlafgemach entbrennen wird.

In der herbstlichen Kulisse des Wunderland Kalkar warten zwischen Kürbissen, Blumen, Stroh und Mais jedoch noch unzählig schaurig-schöne Überraschungen. Vom Willkommenstrunk mit den Hexen übers Kürbisschnitzen bis hin zum Marshmallowrösten findet sich im Programm für jeden etwas wieder. Aufregend wird es auf dem Horror-Campingplatz. Wer dort wohl alles aus den Zelten hervorlugt und sein Unwesen treibt? Ganz Mutige dürfen sich in das Grusellabyrinth wagen. Wer wird als Erste(r) einen Zombie im undurchdringlichen Nebel der Verdammnis anrempeln? Vielleicht gelingt es ja sogar, den spukenden Gesellen selbst einen Schrecken einzujagen und sie ins Grab zurückzuschicken! Im Anschluss geht es zur großen Parade, an der alle Geschöpfe der Nacht teilnehmen werden. Verkleiden ist an allen Halloweentagen natürlich ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Sicherlich werden so einige Besucher den umherschweifenden Figuren im Park mit ihren Kostümen Konkurrenz machen. Auf geht´s zum Grusel-Luft schnuppern in Kernie´s Familienpark! An den vier Halloweentagen ist das Erschrecken gratis – ebenso wie mehr als 40 Attraktionen, Pommes, Eis, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Tee. Karten können online unter https://www.wunderlandkalkar.eu/de/halloween gebucht werden.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 4 Eintrittskarten für einen Besuch im Kernie‘s Familienpark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Halloween“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 11. Oktober. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.