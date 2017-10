Ein afrikanisches Sprichwort, welches Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing bei der Verleihung der Johanna-Sebus-Medaille in der Stadthalle zitierte, trifft auf die Arbeit der Klosterpforte ziemlich genau zu: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.“ Seit 35 Jahren hilft die Klosterpforte bereits Menschen, die in Not geraten sind. Die dutzenden Ehrenämtler bieten seither ihre Hilfe in unterschiedlichster Form an. „Und sie tun das im Verborgenen, ohne dafür im Rampenlicht zu stehen“, so Northing.

Auf die große Bühne der Stadthalle durften bei der Verleihung der Johanna-Sebus Medaille aber drei von ihnen. Bernhard Hannen, Michiel van der Mey und Elke Lehnen (Foto, v.l.) nahmen schließlich die Ehrung stellvertretend für alle Ehrenamtler, von denen einige im Publikum weilten, entgegen.