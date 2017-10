Ideenwerkstatt zum

ELTEN. Der Dr.-Robbers-Park im Herzen des Ortsteils Elten ist in die Jahre gekommen. Darum soll er in den kommenden Monaten umgestaltet werden. Den Auftakt zu diesem Projekt bildet eine offene Ideenwerkstatt am Freitag, 13. Oktober, um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Hotel Wanders am Eltener Markt. Zunächst ist ein gemeinsamer Rundgang durch den Park geplant. Im Anschluss daran findet im Hotel ein Workshop statt. Im Rahmen der Ideenwerkstatt können die Bürger ihre Vorstellungen und Ideen für die Neugestaltung des Parks äußern und sich aktiv an der Planung beteiligen. So will die Stadtverwaltung sicherstellen, dass Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft frühzeitig Eingang in den Planungsprozess finden. Der Dr.-Robbers-Park wurde 1977 auf 11.000 Quadratmetern angelegt. Mittelpunkt der Anlage ist eine Konzertmuschel. Seit einigen Jahren findet im Sommer die „Mitsommernacht“ im Park statt. Ein musikalisches Event für Jung und Alt, das vom Eltener Musikverein organisiert wird.