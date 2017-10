„Velo Ciraptor Goch“ startet wieder am kommenden Sonntag

GOCH (CDS). Für den guten Zweck tritt die Mountainbike-Gruppe „Velo Ciraptor Goch“ am kommenden Sonntag, 8. Oktober, ab 9.30 Uhr, wieder kräftig in die Pedale – wer sie dabei unterstützen möchte, kann gerne mitmachen.

Nutznießer der Aktion soll im zweiten Jahr der Veranstaltung das Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf sein. Start und Ziel der Tour ist erneut der Sportplatz des VfB Alemannia in Pfalzdorf. Entlang des Nierswanderweges geht es wie schon 2016 durch den Reichswald und zurück entlang der niederländischen Grenze. Die Startgebühr beträgt zehn Euro pro Person, das Geld geht komplett in den Spendentopf. Es gibt zwei Strecken, wie Marcus Heubach vom Orga-Team erklärt: Entweder 30 Kilometer (die so genannte „Waldautobahn“) oder die ambitionierteren 45 Kilometer. Auf jeder Strecke gibt es auf der Hälfte einen Verpflegungspunkt. Teilnehmen – auf eigene Gefahr – kann jeder mit einem geländetauglichen Rad. Wichtig: Es herrscht unbedingte Helmpflicht!

Dirk Hebing, ebenfalls ein „Velo Ciraptor“, wird sich um Kinder kümmern, die mitfahren wollen. Generell ist die kürzere Strecke für Kinder ab zwölf Jahren geeignet. Wer dabei sein möchte, kann sich entweder per Mail bei Marcus Heubach (heubi@online.de) oder in der Facebookgruppe melden. Man kann aber auch noch spontan am Veranstaltungstag vorbeikommen. 2016 war Premiere für die private Benefiz-Tour; mit 165 Teilnehmern aus dem Nord- und Südkreis und sogar aus den Niederlanden und 1.850 Euro für die DKMS war das Ergebnis überwältigend, so die „Velo Ciraptoren“ Marcus Heubach, Sascha Haack, Rüdiger Lübeck und Thorsten Weber. Sie würden sich natürlich riesig freuen, wenn die Neuauflage am kommenden Sonntag ein ähnlich großer Erfolg wird.