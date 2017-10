Damentrödelmarkt im Tierpark

Der Tierpark Weeze veranstaltet am kommenden Sonntag, 8. Oktober, 10 bis 16 Uhr, erstmals einen Damentrödelmarkt im und am Tierpark-Café.Verkauft wird alles, was Frau interessiert, von Kleidung, Schuhen, Handtaschen bis hin zu Acessoires.Es sind auch noch Plätze frei. Die Standgebühr (ein Stand ist drei Meter breit) beträgt 15 Euro und kommt dem Tierpark zugute. Anmeldung oder Rückfragen gerne unter tierpark.weeze@gmail.com oder 0172-2883923.