Armreliquiar entwendet

KEVELAER. Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, 10. Oktober, zwischen 12 und 18 Uhr, aus der Sakramentskapelle am Kapellenplatz in Kevelaer ein Armreliquiar mit der Reliquie des Heiligen Petrus Canisius. Das Reliquiar befand sich in einem verschlossenen Wandkäfig, den die Täter aufbrachen. Der Diebstahl fand während der Öffnungszeiten der Kapelle statt. Das Armreliquiar hat einen unschätzbaren ideellen Wert. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.