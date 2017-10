54-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen

SEVELEN. Am Mittwoch, 11. Oktober, gegen 8.55 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau aus Issum in einem Opel Vivaro aus Richtung Bundesstraße 510 auf dem Holthuyser Weg. Auf dem Beifahrersitz saß ein 54-jähriger Mann aus Issum. An der Kreuzung zum Kemperweg stieß die 52-Jährige mit einem von rechts kommenden 5er BMW zusammen. Den BMW fuhr eine 51-jährige Frau aus Rheurdt. Sie war auf dem Kemperweg in Richtung Bundesstraße 510 unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die 52-Jährige und die 51-Jährige verletzten sich leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallkreuzung besteht aus zwei kleineren asphaltierten Straßen und befindet sich zwischen den Ortschaften Sevelen und Rheurdt.