160 Kunststoffpaletten von Firmengelände in Herongen entwendet

HERONGEN. Am Mittwoch, 11. Oktober, zwischen 3 und 4 Uhr entfernten unbekannte Täter an der Niederdorfer Straße in Herongen ein Zaunelement und drangen auf das Gelände einer Firma ein. Auf dem Firmengelände brachen die Täter das Vorhängeschloss eines Außenlagers auf. Von dort entwendeten sie 160 hellbraune Kunststoffpaletten H1 und transportierten sie mit einem Hubwagen der Firma zum Zaun. Anschließen luden die Täter die Paletten vermutlich in ein größeres Fahrzeug. Die Paletten haben die Ausmaße von Europaletten und werden in der Lebensmittelindustrie genutzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.