Teile von Blitzableitern der Friedhofskapelle entwendet

KEVELAER. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, und Samstag, 29. Juli, 10.30 Uhr, am Gerberweg in Kevelaer Teile von Blitzableitern der Friedhofskapelle. Die Täter trennten von vier Blitzableitern vermutlich mit einer Kneifzange jeweils ein Teilstück aus Kupfer ab. Hinweise zu den verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/ 1080.