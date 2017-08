GELDERN. Monika Bordin aus Vernum ist pünktlich an der Haltestelle Ivensstraße. Für 8:27 Uhr hat sie eine Fahrt mit dem neuen TaxiBus der StadtLinie SL 10 nach Geldern Markt bestellt. Und da biegt Jürgen Thöne, Fahrer von der Fa. HexenlandTaxi auch schon um die Ecke. Und nicht nur er: Gut gelaunt überraschen die Erste Beigeordnete der Stadt Geldern Petra Berges und der Betriebsleiter der Städtischen Dienste Geldern – Verkehrsbetrieb, Heinz-Theo Angenvoort die erste Kundin mit einem sommerlichen Blumenstrauß.

Für das Team ist es ein besonderer Moment: Am Tage der Betriebsaufnahme, Dienstag, 1.8.2017, hat sie sich die erste Fahrt mit der SL10 telefonisch unter der Telefonnummer 02831 / 398 765 bestellt. „Ich wollte mir das einfach mal anschauen, wie es funktioniert. Ich freue mich über die neue Mobilitätsmöglichkeit von Vernum in die Gelderner Innenstadt und zurück.“ Besonders die Nähe der Haltestellen in den Wohngebieten, in Vernum ebenso wie in Hartefeld und Pont bezeichnete sie als tolle Verbesserung. Also für die Kunden deutlich kürzere Wege, um das neue Nahverkehrsangebot zu nutzen.

„Bei Bestellung der Hinfahrt habe ich dann auch gleich schon den TaxiBus für die Rückfahrt ab Geldern Markt bestellt“, berichtet sie, begeistert vom leicht verständlichen Ablauf. Der TaxiBus der StadtLinie SL 10 fährt nach Fahrplan montags bis freitags von ca. 8.15 Uhr im Stundentakt bis ca. 19.50 im Bereich Hartefeld, Vernum, Pont zur Gelderner Innenstadt und zurück. Für die Fahrten ist eine telefonische Vorbestellung spätestens 30 Minuten vor der Abfahrtszeit unter der Telefonnummer 02831 / 398 765 erforderlich. Weitere Infos findet man im Internet auf der Seite www.stadtlinie-geldern.de. „Das ist eine tolle Sache, ich werde es ab jetzt regelmäßig in Anspruch nehmen“, sagt Monika Bordin und steigt lächelnd in den Taxibus.