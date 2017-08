Sexuelle Belästigung / Unbekannter fasst zwei Jungen in Geldern an

GELDERN. Am Samstag, 29. Juli, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr angelten zwei Jungen (11 und 12 Jahre alt) an der Gelderner Fleuth in Höhe der Straße Issumer Tor. Ein unbekannter Mann sprach die beiden Jungen an und streichelte ihnen durch das Haar. Dann nahm er die Hand eines Jungen und legte sie auf sein Geschlechtsteil. Der Junge konnte sich losreißen. Der unbekannte Mann flüchtete mit einem silber-schwarzen Fahrrad in Richtung Innenstadt. Am Fahrrad hing eine Einkaufstüte. Der Mann war 28 bis 34 Jahre alt, etwa 1,80m groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er hatte schwarze, kurze, lockige Haare, braune Augen, schiefe Zähne und sprach gebrochenes Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einem T-Shirt, einer grauen Jeanshose und schwarzen Schuhen. Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.