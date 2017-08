Comedy Schmiede Mix-Show Reihe gastiert wieder in Goch

Goch. Die Comedy Schmiede Mix-Show Reihe wartet in diesem Jahr mit sechs Terminen in vier Städten auf. Der zweite Termin der Reihe – insgesamt der vorletzte – in Goch, präsentiert durch die Gocher Autoprofis, findet am Freitag, 25. August, im Museumsgarten am Kastell, statt.

Drei weitere Comedians nebst David Anschütz selbst werden für einen bunten Abend sorgen und garantieren somit, dass für jeden etwas dabei ist. Mit dabei am 25. August sind Johnny Armstrong, Matthias Jung und Johannes Flöck.

Johnny Armstrong ist ein Einzeiler-Schnellfeuer-Komiker aus Englands tiefem dunklen Norden. In der Kategorie „Alternativ“ verbreitet er schrägsten britischen Humor – auf Deutsch! Bekannt ist Armstrong für seine Pointen-Dichte, die er mit einer gehörigen Portion Selbstironie zum Besten gibt. Seit kurzer Zeit zählt der Veteran der Londoner Comedy-Szene zur bekanntesten, schönsten und meist gefragten Humor-Spezies der Welt! Viele sagen, dass Johnny Armstrong die Monty Pythons verinnerlicht hätte, aber es sieht eher so aus, als hätte er sie gefressen!

Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und „der“ Jugend-Experte auf deutschen Kabarett-Bühnen. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise ins Unbekannte: In die Welt der heutigen Jugendlichen und Teenager. Sie leben laut! Und wir haben nicht die leiseste Ahnung! Aber chillt mal! Matthias Jung kommt zur Hilfe. Das ist die Pubertät: Eltern nerven, Schule ist out und WhatsApp ist lebenswichtig. Und in den Kinderzimmern sieht es so schlimm aus, dass die Bettwanzen Asthma bekommen! Matthias Jung hat die „Generation Teenietus“ genau beobachtet und mit Hilfe mehrerer Schüler und einschlägiger Fachliteratur alle wichtigen Informationen für die ahnungslosen Erwachsenen zusammen getragen. Spaßpädagogik für die ganze Familie, faktenreich und äußerst unterhaltsam.

Endlich ist es da: Das Jubiläumsprogramm, der lustigste Extrakt aus sechs erfolgreichen Bühnenprogrammen aus 15 Jahren Happiness und getreu dem Motto von Johannes Flöck: ,,Es kommt nicht drauf an wie alt man ist – sondern wie man alt ist.“ Die Zuschauer erwartet ein quietschfiedeler Abend voller neuer Erkenntnisse und dazu noch die schönsten Highlights skurriler Geschichten, akrobatische Tanzeinlagen und eine Gesichtsmimik die ihresgleichen sucht.

Und natürlich Moderator David Anschütz: Wer so ins Leben startet, dem bleibt zum Überleben nur die Comedy: Fünf Geschwister von vier Vätern aus drei Nationen und zum Runterkommen durfte der Junge auch noch auf die Waldorf-Schule. Die Folgen einer solchen Jugend liegen auf der Hand – wo ein David Anschütz hinlangt, da ist das pure Leben. Und das nicht nur als Comedian bei Bülent, Cindy oder Kaya Yanar, auch auf unzähligen Bühnen der Republik. Aus jeder Faser seiner Standup-Comedy springt dem Publikum der unverfälschte, scharfe Blick auf die feinen Grobheiten des Alltags entgegen: grotesk, absurd und immer echt.

Einlass zur Veranstaltung ist um 19 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Erhältlich sind die Karten in Goch bei der Kultourbühne, Markt 2 (im Rathaus); im Geschenkehaus Peters, Voßstraße 30-32; bei Auto van Aal, Boschstraße 24; bei Mercedes Benz Daniels GmbH, Höster Weg 10; bei Auto Elbers GmbH, Borsigstraße 24; im Autohaus Küppers GmbH, Asperdener Straße 2-4; im Autohaus Schumacher GmbH, Siemensstraße 53, sowie online unter: www.soundboxstudio.de und telefonisch unter: 02821/9770985.

Eine ausgefeilte Ton- und Lichtshow wird den Abend abrunden. Für das leibliche Wohl wird in Form von Getränken, Popcorn und weiteren kleinen Snacks gesorgt sein. Die Veranstalter danken den Sponsoren und Unterstützern der Veranstaltung, ohne welche diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre: Die Gocher Autoprofis, Kultourbühne Goch, Volksbank an der Niers und der Brauerei Becks.