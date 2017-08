1996 wurde das Capitol-Theater in Düsseldorf mit der weltbekannten High-School-Romanze „Grease“ offiziell eröffnet. Drei Jahre lang begeisterte das Musical die Landeshauptstadt und ist seitdem bei jedem Gastspiel ein Publikumsmagnet. Vom 20. März bis 1. April 2018 singen und tanzen sich die Pink Ladies und T-Birds jetzt wieder über die Bühne an der Erkrather Straße. Petticoats raus, rein in die Röhrenjeans, Pomade ins Haar und ab zur Party der nächsten Saison: „Grease“ – eine der schönsten Rock‘n‘Roll-Lovestorys ist endlich wieder im Capitol Theater! Erzählt wird die romantische Geschichte von Sandy und Danny, die sich im Sommerurlaub ineinander verlieben und an ihrer High School unerwartet wieder aufeinandertreffen. Doch der Frauenschwarm und Anführer der coolsten Clique der Schule lässt die schüchterne neue Mitschülerin abblitzen – alles andere als beste Voraussetzungen für die große Liebe… Mit Hits wie „You’re the one that I want“, „Summer Nights“ oder „Greased Lightnin‘“, mitreißenden Choreographien und frechen Dialogen wird Grease zu Party, Spaß, Romantik und einer Hommage an eine Zeit, in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig waren, wie der richtige Musikgeschmack. Tickets und Termine unter Telefon 0211/73440, www.capitol-theater.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.