St.-Michael-Grundschule in Geldern hat den Schulhof umgestaltet

GELDERN. Ihren Weg hin zu einer Schule, die Bewegungsdefiziten ihrer Schüler den Kampf ansagt, will die Sankt Michael Grundschule in Geldern konsequent weitergehen. Einen großen Schritt zu einer positiven Veränderung ihres Umfelds ging die gesamte Schulgemeinschaft durch die Umgestaltung des großen Schulhofs. Der zeigt sich mittlerweile deutlich bewegungsfreundlicher als früher.

Zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, wurden mit Unterstützung der Stadt Geldern, vor allem aber durch Sponsoren und die tatkräftige Hilfe von Eltern und Mitgliedern des Fördervereins installiert. Schulleiterin Karin Bachmann: „Diese Investition in unseren Schulhof war dringend erforderlich. Im Sportunterricht haben wir Bewegungsdefizite bei den Kindern erkannt. Motorische Fähigkeiten, Balance oder auch schlicht rückwärts laufen können, da ist einiges im Argen. Für das große Engagement des Fördervereins kann ich mich nur bedanken.“ Unter anderem mit der Balancieranlage und den Reckstangen habe man Angebote geschaffen, die die Kinder spielerisch annehmen. „Da möchten wir aber nicht stehen bleiben. Wir versuchen weiterhin – auch mit viel Eigenleistung – den kleinen Schulhof an der Hülser-Kloster Straße einzubeziehen“, gibt sich Konrektorin Corinna Engfeld entschlossen. Dieser Schulhof werde zudem dringend dazu benötigt, die Spielfläche an sich zu vergrößern und den Schülern mehr Raum zu geben. „Damit werden wir auch das Aggressionspotential senken und die Kinder haben mehr Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen“, unterstreicht Karin Bachmann. „Es ist uns völlig klar, dass wir als Förderverein da gefordert sind. Wir setzen uns wieder ein aber wir hoffen auf Unterstützung durch den Schulträger Stadt Geldern“, stellt Torsten Rattmann, Vorsitzender des Fördervereins, fest. Während der Verein sich für weitere Spiel- und Sportgeräte verwenden will, erhoffe man die Unterstützung der Stadt bei der Anschaffung eines großen interaktiven Kletterspiels, das auch die Balance der Kinder schult. „Dafür werden wir die Stadt Geldern im Rahmen der Haushaltsberatungen um Hilfe bitten. Alles können wir finanziell nicht leisten“, betont Torsten Rattmann, der zudem die Anschaffung eines kreisrunden und schräg gestellten Bewegungs- und Balanciergerätes und eine Bocksprunganlage favorisiert. Karin Bachmann: „Wir haben auch bei anderen Schulen, die ebenfalls viel Wert auf sportliche Bewegung legen, recherchiert, was bei den Kindern gut ankommt. Und bei diesen Dingen sind wir sehr sicher, richtig zu liegen.“ Spender, die das Vorhaben unterstützen möchten, können sich beim Vorstandsmitglied des Fördervereins, Erik Franken, tagsüber unter Telefon 02831/398207, oder per E-Mail an michaelschule-geldern@t-online.de.