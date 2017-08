Das zehnte Zeltfestival Ruhr öffnet am 18. August seine Tore

BOCHUM. In einigen Tagen schreibt das Zeltfestival Ruhr Geschichte: Am Freitag, 18. August, erhebt sich die weiße Zeltstadt zum zehnten Mal aus den Ruhrauen und verankert an 17 Spieltagen einen kulturellen Querschnitt der Extraklasse am Kemnader See.

Ein pluralistischer Mix aus Livemusik, Comedy und Kabarett sowie ein liebevoll gestaltetes Terrain, auf dem Gastronomie und Handwerkermarkt einen Platz finden, steht in den Startlöchern. Die ersten Aufbauarbeiten auf der 25.000 qm großen Festivalstätte, die in der Zeit vom 18. August bis zum 3. September internationale und nationale Künstler willkommen heißen, haben bereits begonnen. Am Dienstag, 29. August, steigt die große Jubiläums-Party mit Wahl-Bochumerin Pamela Falcon. Beim zehnten ZfR dürfen hochkarätige Gäste natürlich nicht fehlen. Das Publikum darf sich freuen auf die großartige Rock-Röhre Stefanie Heinzmann, auf Gil Ofarim, der vor kurzem noch als Tänzer bei der Show „Let’s Dance“ brillierte, den Titel gewann, aber eigentlich als fantastischer Sänger bekannt ist und auf die Kroatin Iva Buric Zalac, die sich vor allem auch als Dorota Popolski in der Popolski-Show einen Namen gemacht hat.

Das Jubiläums-Programm ist damit komplett und der Run auf die Tickets ungebrochen. Neben dem heiß begehrten Konzert von Sarah Connor, die dieses bereits vor einigen Wochen als ausverkauft deklarierte, gibt es mittlerweile auch keine Karten mehr für die Konzerte von Max Giesinger und den Weltstars Placebo. Auch die Show von Frank Goosen am Sonntag, 27. August, ist bereits ausverkauft, ein Glück, dass er am 3. September nochmal mit einer Zusatzshow zum See kommt, für diese gibt es noch Tickets. Auch für alle weiteren musikalischen und comedialen Highlights gibt es noch Karten, auch wenn es bei einigen Shows noch knapp werden dürfte. In diesem Jahr startet das Festival in den Sommerferien. Grund genug um auch dem Kinderprogramm an jedem Samstag und Sonntag besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Neben den beliebten Kinderveranstaltungen, in diesem Jahr unter anderem mit Robin Hood und „Das Dschungelbuch“, wird an den Wochenenden auch wieder das Kinderareal zum Spielen und Entdecken eröffnet.

Tickets für das zehnte Zeltfestival Ruhr gibt es unter der Tickethotline 0180/5004222. Weitere ausführliche Informationen gibt es unter www.zeltfestivalruhr.de.