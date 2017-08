Einbruch in Gartenschuppen – Werkzeugmaschinen entwendet

Goch (ots). Unbekannte Täter hebelten am Montag, 31. Juli, zwischen 1 Uhr und 7 Uhr an der Feldstraße eine Gartentür auf. Im Garten eines Reihenhauses brachen die Täter die Tür eines Schuppens auf. Die Täter entwendeten eine Stichsäge, eine Multisäge, einen Akkubohrer (jeweils im Koffer) sowie einen Winkelschleifer. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.