Veranstaltungsreihe auf der Hüls geht vom 7. bis 25. August - Teilnahme ist kostenlos

KEVELAER. Nach dem Erfolg im Vorjahr bietet das Kevelaer-Marketing vom 7. bis 25. August wieder die Veranstaltungsreihe „Atempause im August“ an. Das Programm ist komprimierter. Am Wochenende wird es keine Kurse geben, der Aufwand sei zu groß, so City-Managerin Nicole Wagener. „Es gibt zu dieser Zeit zuviel Konkurrenzangebote“, so ihre Begründung. „Dafür werden mehr Kurse und Veranstaltungen – darunter viele neue – am Tag und am Abend angeboten“.

Sie freut sich, dass alle Partner aus 2016 auch 2017 wieder mit im Boot sind. Sie bieten Kurse zum Entspannung, Entschleunigung und zum Auspowern an. Die Teilnahme ist kostenlos. Neben Kursen wie YIN Yoga, WingTsun oder Tai-Chi werden auch neue Schnupper-Kurse wie die Trendsportart Ultimate Frisbee und KIN-Ball für Kinder und Jugendliche, Jump Aerobic und Entspannen mit Klängen angeboten. Die Volkshochschule hat ein Angebot speziell auf die ältere Zielgruppe zugeschnitten. „Die Gesundheits- und Fitnessgymnastik ist auch Menschen mit körperlichen Handicaps geeignet“. Nach jeder Kurseinheit können sich Teilnehmer am reichhaltigen Obstangebot von Edeka Brüggemeier oder Rewe Narzynski bedienen. Weitere Projektpartner sind die EWTO WingTsun Schule Kevelaer, Gisela lngenwepelt, Kevelaerer SV 1890/1920 e.V., Kieswerke Welbers, Kneipp-Verein Gelderland e.V,, Rewe Narzynszki, self – Mein Markt (Kevelaer), SportBildungswerk, steps Gesundheits- und Fitnesszentrum, Therapiezentrum Bol & Greuel und die Volkshochschule Kevelaer. Der KreisSportBund Kleve und die Volksbank an der Niers beteiligen sich als Kooperationspartner an der „Atempause im August“. Wilfried Bosch, Vorstand der Volksbank an der Niers, berichtete, wie er auf das Projekt aufmerksam wurde. Kevelaerer Mitarbeiter hätten an der Atempause teilgenommen und deren „vorbildliche Organisation“ gelobt. „Da müssen wir mitmachen“, so Bosch, „denn wir unterstützen schon mit der Vobalance die sportlichen Aktivitäten unserer Mitarbeiter“. Gemeinsam mit dem Kevelaer Marketing präsentiert die Volksbank in diesem Jahr das Open-Air-Kino „Auf der Hüls“. Auf der großen Leinwand auf der Hüls wird am Freitag, 25. August, 21 Uhr, der Fantasy-/Science-Fiction-Film „Doctor Strange“ mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle gezeigt. „Aus lizenzrechtlichen Gründen muss dafür ein eigener Bereich auf der Hüls abgeteilt und Tickets ausgegeben werden. Der Eintritt ist frei. Eine Bestuhlung ist nicht vorgesehen. Besucher können Klappstühle und Picknickdecken sowie eigene Verpflegung mitbringen. Für Popcorn und kühle Getränke ist an den Gastronomieständen gesorgt. Mehr Infos zur ,Atempause im August“ und zum Kinofilm gibt es auf www.kevelaer.de unter der Rubrik ,,Kultur & Freizeit“.