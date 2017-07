Vier Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Mercedes

ALDEKERK. Am heutigen Dienstag, 25. Juli, gegen 15 Uhr wollte ein 47-jähriger Mann aus Geldern in einem Mercedes A-Klasse von einem Supermarktparkplatz auf die Bundesstraße 9 (Umgehungsstraße) in Aldekerk abbiegen. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr er in die Einmündung ein und wurde von einem Sattelzug erfasst. Den Sattelzug fuhr ein 56-jähriger Mann aus Gütersloh, der auf der B9 von Geldern in Richtung Krefeld unterwegs war. Der 47-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Drei Mädchen im Alter von 6, 8 und 9, die ebenfalls im Mercedes saßen, verletzten sich leicht. Die vier Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige LKW Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die B9 war für etwa 45 Minuten zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab.