Versuchter Enkeltrick:

Zwei Fälle in Rees gemeldet

REES. Zwei Bürger aus dem Raum Rees haben am heutigen Montag bei der Polizei einen versuchten Enkeltrick gemeldet. In einem Fall meldete sich nach Polizeiangaben eine angebliche Bekannte namens Maria aus Duisburg, die eine Eigentumswohnung gekauft hätte und nun 4.000 Euro als Kurzdarlehen benötigte. Die Geschädigte schöpfte Verdacht und informierte über eine Nachbarin die Polizei. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, nicht auf Forderungen einzugehen und sofort die Polizei sowie Verwandte zu verständigen.