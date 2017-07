GOCH (ots). Unbekannte Täter warfen in der Zeit von Dienstag, 11. Juli, 18 Uhr, bis Mittwoch, 12. Juli, 7.30 Uhr, zwei Scheiben an einer Schule auf der Wiesenstraße ein. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, das Objekt zu betreten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.