GOCH (ots). Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstagabend vor einer Woche, 22. Juni, bis Mittwochmittag, 28. Juni, ein Fenster des Berufskollegs an der Jakobstraße aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.